Alejandra Rubio rompe su silencio tras conocer la última acusación a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio no ha podido permanecer en silencio ante las graves acusaciones contra Carlo Costanzia. Un paparazzi denunció en Fiesta que el actor y pareja de la colaboradora lo habría increpado y le habría lanzado huevos durante un supuesto altercado. Ante esto, Alejandra ha salido en defensa de Carlo con un contundente mensaje a través de Marisa Martín Blázquez y un gesto en redes sociales.

La hija de Terelu Campos se encuentra en uno de los momentos más felices junto a Costanzia al haber formado una familia tras el nacimiento de su bebé hace dos meses. Sin embargo, esta tranquilidad se ha visto interrumpida por el testimonio del fotógrafo, quien aseguró haber sido víctima de un ataque por parte del actor. ¿Cómo ha respondido Alejandra Rubio a estas acusaciones?

La última acusación a Carlo Costanzia

Recientemente, un paparazzi intervino en el programa Fiesta para relatar un supuesto altercado con Carlo Costanzia. Según su testimonio, el actor lo habría increpado mientras realizaba su trabajo. El denunciante, que habló de espaldas y con la voz distorsionada, aseguró que Costanzia llegó a lanzarle huevos para evitar que capturara imágenes.

El fotógrafo situó los hechos en el domicilio que Carlo comparte con Alejandra Rubio. El altercado habría tenido lugar cuando Mar Flores, abuela del bebé, visitó la casa mientras Alejandra estaba trabajando.

“Cuando llegamos, abrimos el maletero y sacamos los objetivos más potentes. De repente, empezaron a llover huevos desde una ventana”, explicó el paparazzi en el programa.

“En ese momento veo que por la ventana en la que, minutos antes, habíamos visto a Carlo Costanzia, estaba la cortina moviéndose”, añadió. Unas palabras en las que asegura que no ve al novio de Alejandra Rubio, pero cree que los huevos se tiraron desde su posición.

El paparazzi también señaló que este comportamiento no sería un caso aislado. Según su versión, Carlo habría protagonizado un episodio similar en el pasado, en el que lanzó yogures a otro fotógrafo. Sin pruebas concluyentes, estas afirmaciones han alimentado el debate mediático en torno a la pareja.

Alejandra Rubio rompe su silencio sobre la situación de Carlo Costanzia

La hija de Terelu Campos no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a Carlo, con quien está a punto de celebrar su primer aniversario. Desde que comenzaron su relación, Alejandra ha aprendido a protegerse de los rumores y a construir una vida junto a Costanzia basada en el amor y la confianza.

Tras conocer el testimonio en directo, Alejandra Rubio no tardó en reaccionar. A través de un mensaje enviado a su compañera Marisa Martín Blázquez, la colaboradora negó rotundamente las acusaciones.

“Pero sí el jueves Carlo no estaba en casa. Me parto en serio. Yo fui a trabajar y él estuvo todo el día en el estudio”, escribió Rubio. Un mensaje que deja claro que, según ella, los hechos relatados no habrían ocurrido.

Con estas palabras, Alejandra desmontó la versión del paparazzi, asegurando que Carlo Costanzia ni siquiera se encontraba en el lugar de los supuestos hechos. Esta defensa pública demuestra la confianza absoluta de la colaboradora en su pareja y padre de su hijo.

Para dejar clara su postura, Alejandra compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece besándose con Carlo, acompañada de un corazón rojo. Este gesto refuerza su mensaje y desmiente cualquier atisbo de tensión en la pareja.

Alejandra Rubio ha salido en defensa de Carlo Costanzia tras las acusaciones de un paparazzi, reafirmando su confianza y apoyo incondicional hacia él. Con un mensaje claro y directo, la colaboradora ha desmontado la versión del denunciante y ha dejado claro que su relación con Carlo sigue más fuerte que nunca.