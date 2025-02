Pilar Vidal confirma lo de Alejandra Rubio y su hijo: casi nadie esperaba algo así

Pilar Vidal sorprende con la última e inesperada confesión que ha hecho sobre Alejandra Rubio en Espejo Público, dato que casi nadie esperaba escuchar. Y es que, según ha confirmado, todavía no conoce al bebé de la influencer a pesar de ser una de sus grandes amigas.

Esta misma mañana, este conocido matinal de Antena 3 ha dedicado parte de su sección Más Espejo a comentar todas las novedades relacionadas con la creadora de contenidos. Entre ellas, la prohibición que le ha impuesto a su madre.

Según ha trascendido, Alejandra Rubio le ha pedido a Terelu Campos que no le envíe fotos de su hijo a nadie, dato que ha dejado a más de uno sin palabras. Sin embargo, lo que ha terminado de generar un gran revuelo ha sido la inesperada confesión de Pilar Vidal.

La colaboradora de televisión ha dejado a más de uno sin palabras al asegurar que ella tampoco tiene una foto del pequeño Carlo. Y todo a pesar de la buena relación que mantiene con la influencer.

Como era de esperar, este dato no ha pasado para nada desapercibido entre sus compañeros de plató. Tanto es así que no han dudado en preguntarle a Pilar Vidal si le ha pedido alguna imagen a Alejandra Rubio.

“No sé si me la hubiese dado o no, solo digo que no se la he pedido”, ha asegurado la colaboradora de televisión, generando así una inmediata reacción en Gema López.

Pilar Vidal deja a más de uno sin palabras al confirmar que aún no conoce al bebé de Alejandra Rubio

Tras escuchar a Pilar Vidal, la copresentadora de Espejo Público no ha podido evitar compartir lo que piensa al respecto. “No lo entiendo, me parece marciano”, ha asegurado Gema López. “Yo tengo un bebé y lo normal es que lo enseñes… Es decir, ella quiere mucho a Alejandra”, ha añadido a continuación.

Ha sido en este momento cuando la colaboradora de televisión y amiga de Alejandra Rubio ha dejado a todos sin palabras al asegurar que todavía no conoce al pequeño Carlo.

“He dicho que si yo lo hubiese dicho... De hecho, tengo pendiente ir a conocer al bebé, todavía no he ido”, ha asegurado Pilar Vidal, provocando una gran sorpresa entre sus compañeros.

“Madre mía, qué amistad” o “Alejandra no se fía de nadie” son algunos de los comentarios que han hecho los colaboradores de Espejo Público al enterarse de esta inesperada noticia.

Sin embargo, y volviendo al tema principal del debate, Gema López considera que no es “normal” esta situación. “Me sorprende que una amiga a otra no le diga: «Oye, enséñamelo»”, ha asegurado la compañera de Pilar Vidal.