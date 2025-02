El Museo de Cera de Madrid confiesa lo de la princesa Leonor: 'Una experiencia...'

El Museo de Cera de Madrid tenía por delante un complicado proyecto relacionado con la princesa Leonor: hacer su figura. Desde el museo, confiesan que no fue una tarea sencilla por los rasgos delicados de la heredera, aunque afirman que “es una experiencia única”. Elsa Neri lleva meses trabajando en la escultura y ya está lista para exponerla al público.

Sucederá el próximo viernes 14 de febrero y la expectación por verla es máxima. Desde el Museo de Cera, aseguran que Leonor es “una de las figuras más esperadas y solicitadas por nuestros visitantes”. El nerviosismo está muy presente, ya que, al tratarse de un personaje público, todos los ojos escrutarán al milímetro la escultura de cera.

El Museo de Cera confirma lo último sobre la princesa Leonor

Todo está listo para que este viernes, el Museo de Cera de Madrid presente ante su público su última adquisición. Durante meses, se ha estado trabajando para pulir cada detalle de la que será la nueva estatua de la princesa Leonor.

Desde el museo han confirmado que no ha sido una tarea nada fácil por los rasgos delicados de la princesa. Su escultora, Elsa Neri, llegada de México, ha procurado calcar al milímetro cada expresión y realidad de Leonor. “Es una experiencia única”, explican los gerentes del museo sobre lo que es contar con la princesa Leonor entre sus personajes.

La figura de la heredera se convertirá en una nueva atracción del museo, uniéndose a otras personalidades relevantes de la historia y la cultura española. Además, supone la actualización de la realizada en 2014, ya que la hija de Felipe ha experimentado un cambio notable.

La creación de la figura de Leonor ha sido un proceso complejo que ha requerido de un estudio exhaustivo de su imagen. Neri ha tenido que lidiar con los rasgos delicados y sutiles de la joven heredera, buscando la mayor fidelidad posible. Y parece que el resultado ha sido del todo satisfactorio para su creadora.

“Cuando termino es porque considero que el resultado es bueno”, ha señalado, confesando no estar nerviosa por la presentación. No obstante, hay que resaltar que en el caso de Leonor no ha sido fácil trabajar en su escultura. Sobre todo, porque, a diferencia de otros personajes, ha trabajado “a ciegas” al no poder contar con su presencia física.

El Museo de Cera presenta a la nueva princesa Leonor

El Museo de Cera de Madrid ha confirmado que la figura de la princesa Leonor está lista para ser exhibida al público. La creación de la escultura ha generado gran expectación entre los medios de comunicación y el público en general. Una amplia mayoría está deseando conocer el trabajo que ha realizado la artista mexicana y si ha conseguido plasmar a la auténtica futura reina.

Teniendo en cuenta lo singular de la situación, el proyecto, sin duda, ha sido uno de los más complicados a los que se ha enfrentado. De hecho, este desafío ha retrasado la presentación, que originalmente se había planeado para diciembre.

Todo comienza con una base de barro especial, lo que permite hacer ajustes antes de la fase final. Una vez aprobada la estructura básica, la figura se construye en silicona o escayola, materiales resistentes que aseguran durabilidad. El toque final lo dan los detalles, como los ojos de resina y el cabello real, que se incorporan para un acabado más realista.

El proceso de creación de la figura fue particularmente complicado debido a que la Familia Real no proporcionó medidas ni asistió al museo. En algunas ocasiones, la escultora incluso recurrió a la imagen de mujeres con características similares a Leonor para asegurar una mayor precisión en la figura.

Habrá que esperar al próximo viernes para saber si realmente el Museo de Cera ha logrado plasmar a una perfecta princesa Leonor.