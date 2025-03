Pepe Navarro tira de la manta y destapa la grandísima mentira de Ivonne Reyes

Pepe Navarro no ha tardado en pronunciarse tras la confesión que Ivonne Reyes ha hecho en televisión sobre el bache económico que atraviesa. La venezolana concedió una entrevista a la revista Lecturas y acudió a ¡De Viernes!, donde reconoció haberse acogido a la ley de la segunda oportunidad. "Estas son las consecuencias de vivir en la mentira permanentemente durante toda tu vida", reaccionaba Pepe Navarro ante las recientes declaraciones de la venezolana.

El comunicador, pese a la sentencia judicial que le adjudicó la paternidad legal del hijo de Ivonne reyes, sigue sosteniendo que él no es el padre del hijo de la presentadora. Paralelamente, Navarro califica de "justicia divina" lo que ahora la actriz está viviendo.

El que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi lamentaba el daño que Reyes le ha hecho en estos últimos 15 años. "A nivel personal, familiar, profesional, social", puntualizaba. "Ella va a su juego, a su mentira y a sacar dinero", subrayó ante los medios que querían conocer su opinión sobre la última intervención televisiva de Ivonne.

Pepe Navarro tiene claro qué es lo que provoca la situación actual de Ivonne Reyes

Si bien reconoció no haber visto el citado espacio de Telecinco, Navarro repasó los beneficios económicos que hasta ahora Ivonne ha logrado a su costa.

"La primera entrevista que hizo para hablar de mí le pagaron 98.000 euros, no está mal. Y la segunda, 83.000. No me lo invento", sentenció dejando las cifras a la vista.

Cabe recordar que Navarro ya mostró lo que pensaba sobre la exazafata de El precio justo antes de que esta reapareciera en televisión. "Esta mujer no está bien. Es normal, vivir con la mentira que vive hace imposible tener estabilidad y paz mental", afirmó rotundo.

Además, quiso repetir lo que lleva haciendo una década: "Le he ofrecido hacer las pruebas, pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo", aseguró.

Entonces advirtió de que las pruebas de ADN que se hizo eran para ver si él era el padre. "Si hubiera salido positivo, hubiese accedido. Pero como salió negativo, pues se inventa razones peregrinas", añadió.

Una reflexión tras la que el periodista dejó claro que de haberse resuelto el tema hace 10 años, Ivonne "viviría en paz. Pero mientras siga con la mentira, la depresión irá en aumento", explicó en TardeAR.

Pepe Navarro considera que la mentira en la que vive Ivonne Reyes es la razón de todos sus males

A lo largo de la entrevista de la pasada semana, Ivonne reveló que está en tratamiento psiquiátrico para la depresión que sufre desde hace tiempo. Una información que después Pepe Navarro cuestionaba. Según el periodista, el principal problema de Ivonne no es otro que la mentira que mantiene desde hace ya más de una década.

El regreso al foco mediático de Ivonne ha vuelto a poner sobre la mesa el conflicto existente entre el comunicador y la presentadora por la paternidad del joven Alejandro Reyes.

Al día siguiente de la entrevista de Reyes en Telecinco, el programa Fiesta daba una exclusiva. En concreto, se habló de la existencia de una mujer cuyo testimonio podría dar un giro a la historia sobre la paternidad biológica del hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro. Una información que, de confirmarse, pondría de nuevo en jaque a la presentadora.