Pepe Navarro sorprende a todos con lo que ha contado de Ivonne Reyes: 'Es una…'

Pepe Navarro ha dejado a más de uno sin palabras con la última revelación que ha hecho sobre su gran rival público, Ivonne Reyes. “Es una mujer que no está bien de la cabeza”, ha asegurado ante los medios de comunicación.

Este jueves, 6 de marzo, Pepe Navarro ha reaparecido en Madrid para asistir a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Evento cultural que se celebrará en el recinto ferial de IFEMA del 5 al 9 de marzo.

Durante su visita a esta famosa exposición de arte, un equipo de Europa Press ha tenido la oportunidad de comentar con Pepe Navarro todas las novedades relacionadas con Ivonne Reyes. Entre ellas, la publicación que ha compartido en redes sociales o la última demanda que ha interpuesto contra él.

Visiblemente enfadado y cansado de su eterna guerra con la modelo venezolana por la custodia de su hijo, el presentador de televisión ha dado un nuevo golpe sobre la mesa. Tanto es así que no se lo ha pensado dos veces a la hora de volver a cargar duramente contra ella:

“Está enferma, es una mujer que no está bien de la cabeza. Hombre, no, ¿habéis visto la última demanda que me ha puesto? ¿La habéis visto? ¿La habéis leído?”. Además, Pepe Navarro no ha tenido reparos en asegurar que Ivonne Reyes es “la bazofia más grande del universo”.

Pepe Navarro deja a todos sin palabras con lo último que ha dicho de Ivonne Reyes

A continuación, y después de que Pepe Navarro asegurara que está “harto” de esta situación, los reporteros le han preguntado por la última publicación de Ivonne Reyes en redes sociales.

El pasado 26 de febrero, la modelo regresó a Instagram para compartir “dos párrafos del Juzgado de Primera Instancia número 37 de Madrid”. Documento en el que se puede leer el fallo de dicho organismo en relación con la demanda de paternidad que interpuso contra Pepe Navarro.

Además, Ivonne Reyes aprovechó la ocasión para mostrar su descontento con los medios de comunicación. “Cada vez que publicáis algo respecto a nuestro hijo, la palabra ‘supuesto’ no tiene lugar”, escribió en dicha publicación.

Ahora, y como era de esperar, el equipo de la citada agencia de noticias ha aprovechado la ocasión para conocer la opinión de Pepe Navarro. Después de asegurar que tiene cuatro hijos, el presentador ha sido muy claro: “Es que no es hijo mío, es que no es ni supuesto”.

“Ella sabrá quién es el padre. Que diga quién es el padre, no soy el padre”, ha añadido a continuación. Además, no ha querido dejar pasar la ocasión para recordar que dichas pruebas se hicieron sin su consentimiento.

“Ella me ha hecho una prueba… Es curioso que vosotros no habláis de eso, de que ella me ha hecho una prueba. Que contrató unos detectives que han declarado ante un juez que ella los contrató, sacó una prueba, y la prueba decía… Lo he contado mil veces, ya teníais que saberlo”.

Finalmente, antes de seguir disfrutando de la exposición, Pepe Navarro no ha querido dejar pasar la ocasión para lanzar una pregunta al aire. “¿Y por qué no me denuncia, por ejemplo, si yo digo que no es hijo mío?”.