María Patiño da un giro de 180º al culebrón de Ivonne Reyes con su última exclusiva

María Patiño no ha ocultado su indignación tras conocer la exclusiva que Ivonne Reyes ha protagonizado esta semana. La presentadora confirmaba en una entrevista que atraviesa una grave situación económica que la ha conducido a solicitar ayuda médica y legal. "El problema de Ivonne Reyes es el tren de vida que tenía y que ya no lo tiene ni ella ni mucha gente", soltaba visiblemente alterada la popular presentadora gallega.

Patiño dejaba a la vista su indignación ante el testimonio aportado por la venezolana en una publicación. Además, explicaba que Ivonne Reyes no solo habría ganado dinero en el pasado en la televisión. Sin entrar en más detalles, la presentadora de Ni que fuéramos, que impedía que Kiko Matamoros diera su opinión sobre el tema, zanjaba el asunto.

Era el pasado miércoles cuando salía la luz la entrevista más dura concedida por Ivonne Reyes hasta ahora. Sumida en una gran depresión, la venezolana no disimulaba tampoco sus problemas financieros.

María Patiño desenmascara a Ivonne Reyes tras su última entrevista

A lo largo de la citada charla, Reyes explicaba lo mal que lo pasó durante la pandemia. Después de haber estado a punto de morir a causa de una septicemia, después le costó volver al trabajo.

Fue ahí cuando comenzó a caer en picado y, desde entonces, se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Ivonne reconocía tener muchas responsabilidades: "la casa, los gastos... no te das cuenta de todo eso hasta que paras".

Una situación que pudo con ella y que además provocó que no supiera gestionar su propia economía: "Me metí en negocios fallidos. Programas que no han salido, empresas, perfumes. De saberlo habría pedido otras opiniones", reconocía.

Unas palabras que después eran matizadas por María Patiño, quien ponía el acento en el elevado tren de vida que llevaba la que fuera pareja de Pepe Navarro.

Ivonne Reyes no tiene reparos en reconocer que, a día de hoy, está "arruinada. Empiezo de cero. Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad", aseguraba.

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, se atrevía a dar datos concretos. "No puede tener nada a su nombre, ha perdido tres casas. Ella no da la cifra exacta, pero habla de más de 10 millones de euros", desvelaba.

Ivonne Reyes, según María Patiño, tenía unos gastos elevados que ahora no se puede permitir

De hecho, parte de la cantidad que ha recibido por la entrevista concedida a esta publicación irá a sus acreedores, aseguraba Pliego. Una situación que podría repetirse con el dinero recibido en ¡De viernes! donde nuevo se refirió al complicado momento personal por el que atraviesa.

Mientras tanto, Pepe Navarro, según Ivonne, padre de su hijo Alejandro, sentenciaba a la que fuera azafata de El precio justo. "Desde hace diez años le he ofrecido hacer las pruebas, pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo", soltaba el presentador.

Y añadía: "Desde hace diez años viviría en paz. Pero mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento", insistía Navarro durante su intervención en TardeAR. Una delicada situación que mantiene en jaque a Ivonne quien nunca pensó que podría verse en unas circunstancias parecidas.