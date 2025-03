Pepe Navarro aixeca la manta i destapa la grandíssima mentida d'Ivonne Reyes

Pepe Navarro no ha trigat a pronunciar-se després de la confessió que Ivonne Reyes ha fet a televisió sobre el sotrac econòmic que travessa. La veneçolana va concedir una entrevista a la revista Lecturas i va acudir a ¡De Viernes! on va reconèixer haver-se acollit a la llei de la segona oportunitat. "Aquestes són les conseqüències de viure en la mentida permanentment durant tota la teva vida", reaccionava Pepe Navarro davant les recents declaracions de la veneçolana.

El comunicador, malgrat la sentència judicial que li va adjudicar la paternitat legal del fill d'Ivonne Reyes, segueix sostenint que ell no és el pare del fill de la presentadora. Paral·lelament, Navarro qualifica de "justícia divina" el que ara l'actriu viu.

El que va ser presentador d'Esta noche cruzamos el Mississippi lamentava el mal que Reyes li ha fet en aquests últims 15 anys. "A nivell personal, familiar, professional, social", puntualitzava. "Ella va al seu joc, a la seva mentida i a treure diners", va subratllar davant els mitjans que volien conèixer la seva opinió sobre l'última intervenció televisiva d'Ivonne.

Pepe Navarro té clar què és el que provoca la situació actual d'Ivonne Reyes

Si bé va reconèixer no haver vist l'esmentat espai de Telecinco, Navarro va repassar els beneficis econòmics que fins ara Ivonne ha aconseguit a la seva costa.

"La primera entrevista que va fer per parlar de mi li van pagar 98.000 euros, no està malament. I la segona, 83.000. No m'ho invento", va sentenciar deixant les xifres a la vista.

Cal recordar que Navarro ja va mostrar el que pensava sobre l'exhostessa de El precio justo abans que aquesta reaparegués a televisió. "Aquesta dona no està bé. És normal, viure amb la mentida que viu fa impossible tenir estabilitat i pau mental", va afirmar rotund.

A més, va voler repetir el que porta fent una dècada: "Li he ofert fer les proves, però ella es nega perquè sap que el pare no soc jo", va assegurar.

Aleshores va advertir que les proves d'ADN que es va fer eren per veure si ell era el pare. "Si hagués sortit positiu, hauria accedit. Però com va sortir negatiu, doncs s'inventa raons peregrines", va afegir.

Una reflexió després de la qual el periodista va deixar clar que d'haver-se resolt el tema fa 10 anys Ivonne "viuria en pau. Però mentre segueixi amb la mentida la depressió anirà en augment", va explicar a TardeAR.

Pepe Navarro considera que la mentida en la qual viu Ivonne Reyes és la raó de tots els seus mals

Al llarg de l'entrevista de la setmana passada Ivonne va revelar que està en tractament psiquiàtric per a la depressió que pateix des de fa temps. Una informació que després Pepe Navarro qüestionava. Segons el periodista el principal problema d'Ivonne no és altre que la mentida que manté des de fa ja més d'una dècada.

El retorn al focus mediàtic d'Ivonne ha tornat a posar sobre la taula el conflicte existent entre el comunicador i la presentadora per la paternitat del jove Alejandro Reyes.

L'endemà de l'entrevista de Reyes a Telecinco, el programa Fiesta donava una exclusiva. En concret es va parlar de l'existència d'una dona el testimoni de la qual podria fer un gir a la història sobre la paternitat biològica del fill d'Ivonne Reyes i Pepe Navarro. Una informació que, en cas de confirmar-se, posaria de nou en escac a la presentadora.