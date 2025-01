Primeras palabras de Adara Molinero tras lo sucedido con Miguel Frigenti en 'GH Dúo'

Adara Molinero se ha convertido en protagonista involuntaria de GH Dúo. La televisiva, que en esta ocasión no forma parte del citado reality, está saliendo en no pocos temas de conversación en la casa. Harta de que su Álex Guita la nombre, Adara sentenciaba: "Hay una diferencia entre el trepa y Frigenti, uno hace su concurso hablando de mí continuamente y Frigenti no me nombra".

Unas palabras con las que la madrileña dejaba claro que se posiciona del lado del colaborador de Telecinco, con quien cabe recordar no se habla desde hace meses. La que fuera ganadora de Gran Hermano VIP 8 ha utilizado la red social X para mostrar su preferencia por el experto en realities.

Precisamente, la madre de Adara, Elena Rodríguez, entraba el pasado domingo en la casa más famosa de la televisión para transmitirle un mensaje a los participantes del concurso. Una ocasión que la triatleta aprovechó para enviar un recado al exnovio de su hija.

Adara Molinero reconoce que está del lado del Miguel Frigenti pese a que ya no son amigos

Elena se dirigía a Álex Guita: "Te has aprovechado de ella", dejó caer refiriéndose a su hija. "Hay que ser muy poco hombre para jugar con la intimidad de una mujer, para jugar con el amor de una mujer, venir aquí y estar exponiéndolo continuamente". Una reflexión con la que no dejó lugar a dudas sobre lo que pensaba del entrenador.

Pero la madre de Molinero fue más allá y lanzó una orden al concursante. "Olvídate de ella porque ella te ha anulado de su mente". Una advertencia que a la vista de la evolución del reality Guita no parece haber tenido en absoluto en cuenta.

Más allá de lo que su madre expusiera en su visita a GH Dúo, Adara no ha tardado en dejar clara cuál es su postura. La exazafata se coloca al lado del periodista, aunque deja claro que sigue sin caerle bien y no tiene intención alguna de retomar su amistad con él cuando termine GH DÚO.

Cabe recordar que en su día Molinero y Frigenti fueron grandes amigos. Sin embargo, en estos momentos la tensión es la gran protagonista entre ellos. Desaires en los platós, malas caras en los pasillos y no pocos ataques en redes sociales.

Elena Rodríguez, madre de Adara, pidió Álex Guita que dejara de hablar de su hija

Frigenti, experto en realities, defendía a Adara en todos y cada uno de los programas en los que participaba. De hecho sacaba la cara por ella en los conflictos que protagonizaba en la casa de Guadalix. Tras varios años de amistad su vínculo se rompió coincidiendo con la participación de la madre de Adara en GH Dúo.

Entonces Miguel acudió a la primera gala del reality en calidad de defensor de Elena Rodríguez. Sin embargo, a medida que avanzaba la participación de esta en el citado concurso al colaborador no le gustaron ciertos comportamientos de Elena y no dudó en verbalizarlos. Una situación que provocó el enfado de Adara quien acusó de Frigenti de “traidor” en redes sociales.

Ahora, pese a estas diferencias, Adara ha dejado claro que prefiere ponerse del lado del colaborador sentenciando al que fuera su pareja.