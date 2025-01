Nuevo golpe para Clara Chía tras el adiós de Gerard Piqué de Cataluña: muy fuerte

La relación entre Clara Chía y Gerard Piqué ha estado en el centro de la atención desde que se hizo pública, pero un detalle ha llamado especialmente la atención recientemente. A pesar de llevar más de tres años juntos, la joven catalana todavía no ha conocido a Milan y Sasha.

Una situación que, según Vanitatis, no ha sido producto de ninguna cláusula legal entre Piqué y Shakira, sino de una decisión personal o familiar. No obstante, todo hace pensar que Shakira no estaría de acuerdo en que los pequeños y Chía tuvieran contacto.

Nuevo golpe para Clara Chía

En su momento, se especuló con la posibilidad de que existiera un acuerdo que impidiera que la novia de Piqué interactuara con los menores. Sin embargo, lo cierto es que no hay restricciones legales al respecto.

Sea como sea, los hechos muestran que el contacto entre Clara Chía y los hijos de su pareja simplemente no se ha producido. Durante las pasadas Navidades, Milan y Sasha viajaron a Barcelona para pasar unos días con su padre y su familia paterna.

De esta manera, disfrutaron de unas jornadas de esquí junto a sus abuelos, pero en ningún momento se produjo un encuentro con la joven. Esta situación se ha repetido a lo largo del tiempo, ya que en ningún momento se ha visto a Clara Chía compartiendo con los pequeños.

Gerard Piqué dice adiós a Cataluña

El traslado de Piqué a Miami para estar más cerca de sus hijos podría aumentar aún más la distancia entre Clara Chía y los niños. La joven ha decidido quedarse en Barcelona, lo que reduce las posibilidades de que se produzca un primer contacto en el futuro cercano.

Vanitatis afirma que, por ahora, no hay planes de que Clara viaje a Florida. Mientras tanto, Piqué hará visitas a Barcelona cuando sus hijos estén con Shakira. Este nuevo escenario podría alargar aún más la situación, reforzando la idea de que la joven seguirá sin conocerlos.

Resulta llamativo que, tras tanto tiempo de relación, Clara Chía no haya tenido contacto con los hijos de su pareja. En la mayoría de los casos, cuando una relación se consolida, el paso natural es la integración con la familia.

Sin embargo, este no parece ser el caso, lo que sigue generando especulaciones sobre los motivos reales detrás de esta decisión. Por el momento, el futuro de esta situación es incierto, y todo indica que la distancia entre Chía y los hijos de Piqué se mantendrá durante un tiempo.