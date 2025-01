Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, da un golpe en la mesa: ‘Asco máximo’

Elena Rodríguez ha estallado tras las últimas acusaciones que Álex Ghita ha vertido sobre su hija dentro de GH DÚO. La madre de Adara Molinero ha dado un golpe sobre la mesa para tachar esta situación de “asco máximo”.

Durante una de sus conversaciones, el entrenador personal ha compartido con varios de sus compañeros un sorprendente dato relacionado con su relación con la azafata. Y es que, tal y como él mismo ha confesado, la intención de Adara era ampliar la familia junto a él.

“Si no estoy empujando un carrito, ahora mismo es gracias a que el que tomó precaución fui yo”. Unas palabras que, a juzgar por su reacción, no le han sentado nada bien a Elena Rodríguez.

Tanto es así que la madre de Adara Molinero no ha tardado en sentenciar las palabras de Álex Ghita. Y para ello ha reposteado la opinión de un usuario de X —antes Twitter—.

“Me parece asqueroso que un tipo en televisión hable de si su ex quería o no tener un hijo con él. La expresión «ahora estaría empujando un carrito» retrata completamente al sujeto. Asco máximo”.

Elena Rodríguez estalla contra el ex de Adara Molinero

Sin pelos en la lengua, Elena Rodríguez ha tachado la conversación que ha tenido Álex Ghita con sus compañeros de “asco máximo”. Y es que, al igual que un usuario de X, considera que no está bien hablar de estos temas en un programa de televisión.

No obstante, esta no es la única confesión que ha hecho el ex de Adara Molinero dentro de GH DÚO. Además, el entrenador personal ha asegurado que fue la azafata la que no quiso solucionar sus conflictos tras su ruptura.

“Para no acabar mal con alguien, las dos personas tienen que hablar de frente. Ella opina que no hay nada que hablar”, ha asegurado el exyerno de Elena Rodríguez.

Además, y tras las insistencias de varios de sus compañeros, Álex Ghita ha desvelado toda la verdad sobre su separación de Adara Molinero. “Yo la dejé en Cádiz. Estaba cansado porque íbamos con los niños”.

“Yo necesitaba esos veinte minutos para caminar. Entonces, me dijo que igual no estaba preparado para tener más niños. De camino a Madrid, hubo una reconciliación con besos, «te quiero» y «te amo», y cuando llegamos, ella me dijo que estaba harta de mis altibajos y ahí lo terminamos”.

Una historia con la que Adara Molinero no está muy de acuerdo. Tanto es así que, después de escuchar a su ex, la hija de Elena Rodríguez ha compartido públicamente su versión:

“El viaje, que era familiar, fue un auténtico infierno. Malas caras, malas contestaciones… Llegamos allí y efectivamente él necesitaba veinte minutos, pero yo también[…]El viaje siguió y llegó un punto que no podíamos estar ahí porque no se soportaba ni él mismo. Nos destrozó las vacaciones a todos”.