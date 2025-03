Nadie esperaba la confesión de Paola Olmedo sobre su operación estética: muy fuerte

Paola Olmedo ha dejado a más de uno sin palabras con la última e inesperada confesión que ha hecho tras salir a la luz el resultado de su última operación estética. La ex de José María Almoguera no ha tenido reparos en pronunciarse sobre los últimos comentarios que se han producido al respecto.

Este miércoles, 19 de marzo, la revista Lecturasenseñó en su portada el nuevo aspecto físico de Paola Olmedo. Además, y a través de una entrevista en exclusiva, la joven contó todos los detalles sobre su paso por el quirófano.

Ahora, tan solo unas horas después, Paola Olmedo ha reaparecido en Madrid, momento que un equipo de Europa Press ha querido aprovechar para preguntarle cómo se encuentra actualmente.

“Muy bien, la verdad. Ahí está todo lo que tenía que comentar y hoy va a hablar un poquito el doctor, él os puede explicar absolutamente todo lo que me he hecho”.

En ese momento, el reportero de la citada agencia ha querido compartir con Paola Olmedo el comentario que más se ha repetido desde que su nueva apariencia ha quedado al descubierto.

Paola Olmedo sorprende con la confesión que ha hecho sobre su operación estética

Tal y como le ha asegurado el comunicador, muchos consideran que sus facciones ahora son muy parecidas a las del clan Campos. Unos comentarios que Paola Olmedo se ha tomado con humor.

“¡No me importa! No me ofende ni mucho menos, pero ahí está el cachondeo y ya está. A mí no me enfadan esas cosas”, ha asegurado la ex de José María Almoguera entre risas.

Sin embargo, la actitud de Paola Olmedo ha cambiado cuando los reporteros han vuelto a mencionarle su operación estética. Más concretamente, los problemas de salud con los que ha estado lidiando todo este tiempo.

“Sí, bastante… En varias cositas. Entonces, yo creo que la mejor persona para explicarles sobre eso es el doctor. O sea, no os va a dejar con ninguna duda”, les ha respondido con discreción.

Aunque en esta ocasión Paola Olmedo se ha mostrado muy prudente a la hora de hablar sobre su intervención quirúrgica, en su exclusiva compartió todo tipo de detalles al respecto:

“Me operaron tres cirujanos hace un mes y una semana, durante seis horas y media. Mucho antes de los problemas digestivos, tenía problemas de audición, me afectaba a la garganta y al oído. Según pasan los años, empeora y dejas de oír… O te operas o te quedas sorda”.