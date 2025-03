Esto es lo que el rey Felipe piensa realmente del divorcio de la infanta Cristina

Cuando se cumple un año desde la formalización del divorcio de la infanta Cristina, acaba de conocerse la opinión del rey Felipe. Casa Real no acostumbra a hacer comunicados oficiales, pero esto no evita que salga a la luz lo que sucede en Zarzuela. En este caso, para el rey, la separación de Cristina e Iñaki es un tema personal y no institucional.

Lo que se traduce que en la web oficial de la Casa Real todavía figure en el árbol genealógico el matrimonio de la infanta Cristina. El rey Felipe no ha ordenado su actualización, cómo sí hizo su padre cuando la infanta Elena se separó. En el caso de Cristina, el marido de Letizia no cree necesario que se haga constar la fecha en la que terminó su matrimonio.

El rey Felipe reacciona a la separación de la infanta Cristina

La infanta Cristina puso fin a su matrimonio en diciembre de 2023. Una fecha marcada en rojo en su calendario que supuso la ruptura total y definitiva con Urdangarin tras un largo proceso de negociaciones. El rey Felipe ha intentado capear el temporal y evitar a toda costa que este último revés en su familia acabara afectándole a su imagen.

No fue así, pero la reacción del rey al fracaso sentimental de Cristina no ha estado exenta de polémica. Lo último que se acaba de dar a conocer es la opinión que Felipe tiene sobre la separación de su hermana: es un asunto personal. Esto se desprende del silencio imperante en Zarzuela y la ausencia total de un comunicado oficial de la Casa Real.

El hecho más significativo y el que confirma la opinión del rey Felipe sobre el divorcio de su hermana se aprecia en la web oficial. Como ha podido comprobar Monarquía Confidencial, la separación de la infanta Cristina no figura en el árbol genealógico de la familia real.

El rey Felipe no ha ordenado su actualización y que figure en ella la fecha en la que finalizó el matrimonio entre Cristina e Iñaki. Sí sucede con el de la infanta Elena y Jaime de Marichalar donde se especifica “divorciados desde 2010”.

El rey Felipe no actualiza la situación personal de la infanta Cristina

Para el rey Felipe, la separación de la infanta Cristina es un asunto privado que no interfiere en las actividades institucionales. Lo sucedido entre ella e Iñaki, aunque creó un gran revuelo en los medios tanto nacionales como internacionales, es de carácter personal. Por ello, no ha ordenado que se actualice el árbol genealógico.

Una decisión que contrasta con la que tomó el emérito cuando la infanta Elena puso fin a su relación con Marichalar. En aquella ocasión, incluso se mandó un comunicado anunciando un “cese de la convivencia”, que anticipaba el divorcio.

Sin embargo, en el caso de Cristina, el rey Felipe ha optado por la discreción y no hacer ninguna mención a lo ocurrido. Bien por no dañar más a sus sobrinos, o por mantener la discreción, lo cierto es que en Zarzuela impera el silencio.

“Prefieren mantener la neutralidad y el distanciamiento respecto a cualquier situación personal que no implique directamente sus obligaciones institucionales”, cuentan fuentes cercanas. Lo que se traduce en no inmiscuirse en nada que no tenga que ver con su papel dentro de la monarquía.

En lugar de hacer declaraciones oficiales, Felipe prefiere mantenerse al margen de los asuntos personales de su familia. De esta manera, busca mantener la privacidad y la dignidad en ciertos asuntos no institucionales.

En términos de protocolo, la Casa Real prefiere centrarse en las funciones públicas de sus miembros. Cuando un miembro de la familia real atraviesa un proceso personal como el divorcio, la prioridad sigue siendo el cumplimiento de sus responsabilidades institucionales. Si la situación personal no interfiere negativamente en ellas, Felipe apuesta por el silencio más absoluto.