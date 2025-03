José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, se pronuncia sobre su pasado familiar

José María Almoguera se estrenó el pasado lunes como colaborador en TardeAR y lo hizo con una gran revelación sobre su familia. El hijo de Carmen Borrego comentó el paso de su tía, Terelu Campos, por Supervivientes. Pero lo que ha llamado la atención han sido sus palabras sobre el cáncer de mama que padeció la colaboradora en el pasado.

Durante su intervención, Almoguera confesó que ha visto un gran cambio en Terelu desde que está en el reality. Considera que está centrada en su trabajo y que por eso se ha permitido hablar de su enfermedad con naturalidad. "Le hace quitarse mucho peso de las enfermedades que ha tenido", afirmó en TardeAR.

José María Almoguera alabó el esfuerzo de su tía en Supervivientes. "Que haya llegado hasta ahí, que haya saltado del helicóptero... para mí es una ganadora", sentenció.

José María Almoguera se pronuncia sobre su pasado familiar

Pero lo que realmente sorprendió es su sinceridad sobre el tema de las enfermedades en su familia. "Esto en mi casa siempre ha sido un tabú. No se hablan de enfermedades, no se hablan de estas cosas", reveló Almoguera.

El colaborador se mostró asombrado por el paso adelante de Terelu Campos: "Que lo haya contado me sorprende para bien. Tú cuentas algo cuando lo has superado, me parece bien. Es cuando ha salido el tema", explicó.

Para él, el hecho de que Terelu se haya abierto sobre su cáncer de mama es una muestra de su valentía. "Es muy valiente haberlo explicado de esa manera", destacaba.

A pesar de su participación en TardeAR, Almoguera prefirió no hacer apuestas sobre el tiempo que su tía permanecerá en Honduras. Tampoco quiso vaticinar si durará más o menos que su madre, Carmen Borrego. Sin embargo, sí elogió el esfuerzo de ambas: "Las he visto a las dos muy bien, nunca imaginé que serían capaces de hacerlo".

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, cree que su tía está haciendo un buen concurso

José María también puso en valor la dureza del reality. "Ya no solo el salto. Es el dormir al raso, me parece digno de valorar", confesó Almoguera.

"Me han dicho que es un reality físicamente muy duro. Mientras su cuerpo se lo permita, yo creo que va a aguantar. Mentalmente es muy fuerte", explicó.

Las palabras de José María Almoguera han causado sorpresa. Nadie esperaba que se abriera tanto sobre el pasado de su mediática familia y menos que desvelara que el tema de las enfermedades ha sido un tabú en su hogar. Su debut en TardeAR no pasó desapercibido y ha generado un gran revuelo mediático.