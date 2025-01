Nadie esperaba la confesión de Antonio Resines en 'Y ahora Sonsoles': 'Me considero…'

Antonio Resines ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para promocionar su nueva película, Mikaela. Un thriller en el que el actor ha interpretado a un hombre atrapado en un temporal de nieve en donde se produce un robo, su personaje tiene que resolver el misterio. La película ha generado gran expectación y Resines ha dejado a todos en sorprendidos en la entrevista al confesar que: "Me considero como Liam Neeson".

El actor ha comenzado su promoción con una frase clara pero contundente: “Que vayáis a ver Mikaela, que es un peliculón”, ha confesado Resines. Con su característico humor, ha compartido la maratoniana jornada que ha vivido.

“63 programas me he hecho hoy, me he hecho hasta el tiempo con Roberto Brasero. Hablando de temporales, se acabó Herminia, llega IVO y no se pueden perder Mikaela”, ha dicho Resines. El actor ha encadenado la promoción con el temporal de frío que ha azotado España en los últimos días.

Nadie esperaba la confesión de Antonio Resines en Y ahora Sonsoles

Sin embargo, nadie ha esperado la confesión que ha hecho tras escuchar las palabras de la presentadora, Sonsoles Ónega. La periodista ha comparado a Resines con Tom Cruise, pero el actor ha sorprendido a todos con su respuesta.

“Yo me considero más Liam Neeson”, ha dicho, provocando la risa en el plató. Su afirmación ha causado sorpresa, pero también ha dejado claro el tono y la energía con la que ha afrontado su papel en la película.

Además, Resines ha hablado sobre las exigencias físicas del rodaje. “La película tenía exigencias físicas, pero no me he preparado”, ha confesado. A pesar de ello, Antonio Resines ha asegurado que sigue en plena forma y que todo lo que ha hecho en el rodaje ha sido de cosecha propia.

Antonio Resines ha mostrado su gran humor en Y ahora Sonsoles

El actor ha detallado algunas de las escenas más complicadas y ha recordado anécdotas del set que han hecho reír al público y a los colaboradores del programa.

El buen humor y la naturalidad del actor han sido los protagonistas de su visita al programa. La expectación por Mikaela ha crecido y su carismática promoción ha dejado a todos con ganas de verla en la gran pantalla.

Resines ha agradecido el apoyo del público y ha prometido que la película no decepcionará. Su visita ha sido una de las más comentadas del programa, dejando una estela de risas y entusiasmo por su nueva aventura cinematográfica.