Comunicado urgente de Amor Romeira sobre Anabel Pantoja y el juez: 'Es muy serio'

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una investigación contra Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. El motivo ha sido un supuesto delito de maltrato infantil. Ahora, Amor Romeira ha emitido un comunicado urgente sobre Anabel Pantoja confesando que lo que se está hablando sobre la influencer: "Es muy serio".

La causa se ha iniciado el pasado 21 de enero tras la hospitalización de su hija. La menor ha estado ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Su ingreso ha tenido lugar el 11 de enero y ha permanecido en el centro hasta el 27 del mismo mes.

El caso ha generado un gran revuelo mediático, la noticia ha ocupado titulares en diversos medios de comunicación. Las redes sociales se han llenado de comentarios y especulaciones. Ante esta situación, Amor Romeira ha decidido pronunciarse, la influencer y amiga cercana de Anabel Pantoja ha compartido un comunicado urgente en sus redes sociales.

Comunicado urgente de Amor Romeira sobre Anabel Pantoja

“Hoy estaba siendo un día maravilloso. Estaba en el estudio poniendo las voces a las canciones que me faltaban del espectáculo Amor a la mexicana. Pero, de repente, el teléfono ha sonado, me han dejado en shock y ha empezado a sonar y a sonar y a sonar”, ha confesado Amor Romeira en sus redes.

La colaboradora ha explicado que ha recibido una avalancha de llamadas. Periodistas y medios de comunicación han intentado obtener su versión sobre el caso. Sin embargo, ha preferido mantenerse al margen.

“Entiendo el trabajo de mis compañeros de prensa, pero es una cosa muy seria y no me incumbe a mí. Lo único que voy a decir es que Anabel no es ni más ni menos que nadie. Los protocolos se activan para todo el mundo”, ha asegurado.

Además, Amor Romeira ha querido aclarar la situación judicial. “Obviamente, han comparecido ante el juez. Él no ha tomado medidas cautelares contra ninguno y su niña está con ellos en casa”, ha confirmado.

Amor Romeira pide respeto por la situación de Anabel Pantoja

Ha pedido respeto ante la delicada situación: “Un poquito de respeto, dejen de alimentar las noticias con el titular ‘supuestos malos tratos infantiles’. Es desagradable. Y no es justo para unos padres que han pasado la peor pesadilla de sus vidas con su hija”, ha expresado Amor Romeira con indignación.

La influencer también ha recordado el reciente parto de Anabel Pantoja. “Tened un poquito de consideración, Anabel solo hace 50 días que ha parido. Es un horror todo lo que se está escribiendo y diciendo, un poquito de tacto”, ha sentenciado.

Con estas declaraciones, Amor Romeira ha querido zanjar el asunto. Ha confirmado que el juez no ha impuesto medidas cautelares. Ha asegurado que la pequeña Alma está con su madre en casa y ha pedido mesura en el tratamiento de la información.