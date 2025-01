Ana Obregón deja en shock a Sonsoles Ónega tras su confesión: 'Mi abogado me ha…'

Ana Obregón ha acudido al programa Y ahora Sonsoles, donde ha decidido aclarar las acusaciones que han puesto en entredicho su imagen profesional. Durante su intervención, la actriz y presentadora ha hablado con contundencia sobre la polémica que la señala como una "mala compañera" en los rodajes televisivos. Y es que Ana Obregón ha dejado en shock a Sonsoles Ónega tras confirmar que: "Mi abogado me ha dado permiso para enseñar mis pruebas".

“He tenido unas ganas enormes de hablar de este tema”, ha comenzado diciendo Obregón, visiblemente emocionada. En los últimos días, se ha especulado sobre un supuesto comentario que habría hecho a Nia Correia, en el que, según algunas fuentes, Ana habría señalado que Nia tenía "lorzas".

Sin embargo, Ana ha desmentido tajantemente estas afirmaciones: “Decirle a alguien que tiene lorzas… ¡jamás! No me meto con el físico de nadie. Odio a los gateros que se meten con el físico de la gente. Es algo que no va conmigo y no lo tolero”.

Ana Obregón rompe su silencio frente a Sonsoles Ónega

Ana ha explicado que la controversia se desató después de que el periodista Roberto Herrera hiciera unas declaraciones en un podcast. Roberto aseguró que la actriz no había sido profesional durante un rodaje en el que ambos coincidieron hace más de un año.

“Todo esto empezó por culpa de Roberto Herrera”, ha relatado Obregón. "Dijo cosas que no son verdad. Pero yo siempre digo que la mentira gana partidas, pero la verdad gana el juego", ha confesado Ana.

"Hace unos días estuve revisando mis mensajes de WhatsApp y descubrí algo importante. Mi abogado me ha permitido leerlo públicamente, porque creo que esto deja claro quién dice la verdad", ha añadido.

En ese momento, la actriz ha sacado a la luz un mensaje que, según ella, el propio Roberto Herrera le envió un año después del rodaje en cuestión.

“En ese mensaje, Roberto me escribió: ‘Qué entrevista más bonita y emocionante. Se te quiere mucho’. Y lo envió después de la grabación donde supuestamente fui tan mala compañera”.

Ana Obregón deja en shock a Sonsoles Ónega tras su confesión

Las palabras de Ana Obregón han causado un verdadero impacto en el plató. Sonsoles Ónega, moderadora del programa, se ha quedado estupefacta ante la revelación.

Por su parte, uno de los colaboradores del programa ha sido aún más contundente: “Esto demuestra que Roberto Herrera es un hipócrita. Si alguien envía un mensaje así, claramente no piensa lo que luego ha dicho en el podcast”.

Ana, lejos de entrar en una guerra de palabras, ha mantenido su postura firme: “Esto demuestra que yo digo la verdad. Siempre he sido una persona profesional y respetuosa. Que alguien intente dañarme con mentiras es algo que no voy a permitir”.

La intervención de Ana Obregón en Y ahora Sonsoles ha servido para defenderse de las acusaciones. Un capítulo más en la vida de Ana Obregón que, a lo largo de los años, ha demostrado tener la fuerza necesaria para enfrentarse a cualquier adversidad de la vida.