Maite Galdeano rompe su silencio y deja marcada a Sofía Suescun: 'Bastante mal'

Maite Galdeano ha reaparecido públicamente coincidiendo con el debut de su hija en Socialité. La madre de Sofía Suescun subía a su perfil un vídeo en el que justificaba su ausencia en redes debido a un problema de salud: "he estado bastante mal", afirmaba Maite. Una circunstancia que no ha preocupado a su hija, quien está centrada en su nuevo trabajo en Telecinco.

La novia de Kiko Jiménez se ponía al frente de la nueva sección dedicada a Supervivientes 2025. Tomando el relevo de Carmen Alcayde, Sofía Suescun era recibida en el plató por María Verdoy quien le daba una calurosa bienvenida. "Ella, la única, la superviviente de Honduras y de la vida: Sofía Suescun", anunciaba la conductora del magazine de Telecinco.

Mientras Sofía Suescun repasaba las últimas noticias relacionadas con el reality de supervivencia, su madre permanece en la capital navarra acompañada por una amiga. Maite Galdeano adelantaba que, tras un tiempo alejada de sus seguidores, "de ahora en adelante estaré más activa contándoos cositas".

Maite Galdeano habla de sus problemas de salud mientras su hija debuta como presentadora

Junto a su inseparable perrita Tila, Galdeano explicaba que lleva a su animal de compañía en su carrito porque se cansa. Al parecer, la que fuera concursante de Gran Hermano 16 realiza largas caminatas por Pamplona a pesar de las bajas temperaturas.

Cumpliendo sus palabras, Maite publicaba una hora después una fotografía en la que aparecía su perrita junto a un libro. "Pensamiento positivo, ¿Quién manda en tu vida?", es el título elegido por la navarra como última lectura.

Fue en agosto pasado cuando la madre de Sofía Suescun explicó que su hija la había echado de casa. Según ella, al llegar a su domicilio se encontró que no podía abrir los cerrojos. "Habían cambiado todos los bombines y he saltado el muro y me echo una herida en el muslo con sangre", aseguró.

Sofía Suescun sonríe a cámara mientras Maite Galdeano reconoce haber estado bastante mal

Entonces Maite culpó de esta situación al novio de su hija, Kiko Jiménez, al que se refirió como "ser". Además, afirmó que el andaluz ha logrado anular a su hija. "Nunca pensaba Sofía que ibas a hacerme este daño, despachando de tu casa a tu madre, pero estás inducida y anulada por un ser...".

Desde entonces madre e hija no han vuelto a verse. Si bien Maite pasó una temporada en la que casa de su propiedad en La Manga, ahora la navarra lleva un tiempo en su tierra. Hace un mes Galdeano compartía un vídeo en el que mostraba una vía en uno de sus brazos: “Intentando afrontar la dura realidad”, escribió.

Sin desvelar el porqué de su visita a un centro médico, por ahora no parece que haya señales de que Sofía Suescun haya acercado posiciones con su madre. Un hecho que ahora ensombrecería este momento en el que la joven ha iniciado una nueva etapa en televisión.