Kiko Hernández desvela el motivo secreto por el que ha ido con Fran Antón a Las Vegas

Kiko Hernández ha dejado a todos sin palabras en el programa Ni que fuéramos. El colaborador ha desvelado un secreto que nadie esperaba: se ha casado de nuevo con su marido Fran Antón en Las Vegas. Lo ha contado en directo y ha revelado todos los detalles que no había compartido antes.

"Hice algo que no colgué en redes sociales porque quería hacerlo, lo retratamos y, además, se lo quería regalar a este programa", ha explicado. "Me he vuelto a casar con mi marido en Las Vegas", ha confesado emocionado.

No ha sido una ceremonia improvisada. Kiko Hernández ha aclarado que en Las Vegas no te casas de un día para otro: "Eso de que vas y te casas al día siguiente es mentira", ha afirmado.

Kiko Hernández da todos los detalles de su viaje a Las Vegas con Fran Antón

La ceremonia ha tenido lugar en el famoso hotel Caesars Palace y ha sido planeada con meses de antelación. "Ahí para casarse tienes que esperar cuatro meses", ha explicado.

Las imágenes que ha mostrado han sorprendido a todos. La boda ha sido íntima, solo han estado ellos dos.

"Uno de los testigos ha sido el cámara y el juez es otro testigo", ha contado entre risas. "Solamente íbamos los dos", ha insistido, dejando claro lo especial que ha sido este momento para ellos.

Otro detalle que ha compartido es que la ceremonia ha sido en español. "El hombre era mexicano, así que la ceremonia ha sido en español", ha revelado. Ha durado unos veinte minutos y han tenido público.

Kiko Hernández confirma en directo que está muy enamorado de Fran Antón

Kiko también ha confesado algo que pocos esperaban. "Yo me he casado cuatro veces en dos años y en todas las bodas he sentido lo mismo", ha admitido. Su amor por Fran Antón sigue intacto y ha querido dejarlo claro con este nuevo enlace.

Después de la boda, han celebrado su unión con una noche especial en la ciudad del pecado. "Nos fuimos al Circo del Sol y a cenar a uno de los mejores restaurantes de Las Vegas", ha contado Kiko.

Así, Kiko Hernández ha desvelado el secreto mejor guardado de su viaje y ha compartido los detalles más íntimos de su boda en Las Vegas con Fran Antón. Su emoción ha sido evidente y ha demostrado, una vez más, lo enamorado que está de su marido. Sin duda, una boda que nunca olvidarán.