Nadie esperaba la noticia que Kiko Hernández ha dado sobre Álvaro Muñoz Escassi

Kiko Hernández ha comentado en Ni que fuéramos la participación de Álvaro Muñoz Escassi en Supervivientes. El colaborador, sin ocultar su indignación, explicaba que el ex de Lara DIbildos no ha dado ni dará juego alguno en el reality de Telecinco. "No se puede esperar algo de una persona que no da de sí", afirmaba rotundo el marido de Fran Antón.

Hernández, para justificar sus palabras, recordaba la participación de Escassi en la edición de 2009 en el mismo concurso. Entonces el jinete protagonizó una aparatosa caída que provocó su evacuación inmediata de la isla. Según el tertuliano este fue el único momento televisivo que entonces dio Escassi, es por esta razón por la que ahora adelanta lo que sucederá con él en las próximas semanas.

Escassi, durante su primera aventura en el reality tenía 34 años. El tiempo que permaneció en Supervivientes, si bien no protagonizó ningún romance, se centró únicamente en las pruebas y la convivencia. Un total de 56 días como concursante que se vieron interrumpidos por un esguince tras el que resultó escayolado.

Kiko Hernández alerta de lo que sucede con Álvaro Muñoz Escassi en Supervivientes

Tal y como recordaba Kiko Hernández en una de las jornadas de aventura, Escassi sufrió un desafortunado accidente mientras trepaba por una montaña. Pensando que podría agarrarse de un árbol para impulsarse, se sujetó de una rama podrida que cedió bajo su peso provocando una importante caída. Álvaro se torció el pie por culpa del impacto, lo que obligó a su evacuación inmediata de la playa y su posterior traslado al hospital.

16 años después, el ex de María José Suárez ha vuelto a Honduras. Durante los días que lleva de concurso, según apuntaba Kiko Hernández, Escassi no ha dado titular alguno.

El único momento destacado fue hace unos días cuando el sevillano mostró su emoción al recibir las felicitaciones de sus dos hijos con motivo del Día del Padre. "Son lo que más quiero en el mundo y estoy muy orgulloso de los dos", aseguró entre lágrimas.

Escassi ya ha formado parte de otros concursos más allá de Supervivientes

En su presentación como concursante de la presente edición, el superviviente explicó cómo se tomaba esta segunda oportunidad. "Un poquito más mayor, pero con muchísimas ganas", aseguró cuando confirmó que había fichado por el reality.

Aunque por ahora, como apunta Hernández, no parece que el jinete se convierta en líder de esta edición, la verdad es que Escassi le ha cogido el gusto a los concursos.

Supervivientes no es el único reality en el que ha participado. También ha estado en MasterChef Celebrity, formato en el que compartió espacio con Blanca Romero, quien confesó durante una gala que habían mantenido una relación. Además, también tuvo ocasión de demostrar su talento en la pista en el programa Baila como puedas.

Queda claro que aunque Muñoz Escassi no ocupe un lugar destacado en los citados espacios, su nombre es un claro reclamo para la audiencia, incluso aunque no destaque por nada.