Marta López sorprende a todos con la última hora de Ivonne Reyes: 'Lo está deseando'

Ivonne Reyes reapareció la pasada semana después de varios años alejada de los focos para reconocer los problemas económicos por lo que atraviesa. Unos días después se supo que hay una mujer que asegura conocer al padre biológico del hijo de Ivonne, alguien que no es Pepe Navarro. Un testimonio ante el que la exazafata reaccionaba: "Está deseando que esa persona salga y que lo diga", dijo la venezolana según Marta López

La colaboradora de TardeAR, además, explicaba que Ivonne "no está nada preocupada" sobre este asunto. Unas declaraciones ante las que Marisa Martín Blázquez, tertuliana del mismo programa, sentenciaba: "Lleva tiempo intentando que esta historia se sepa. Lo auténtico y lo que vale es lo que dice la sentencia".

Marta López asegura que Ivonne desea que se conozca toda la verdad

Marta López, a continuación, explicaba cuál era su punto de vista sobre el tema de la paternidad del hijo de Ivonne Reyes. "Esto sirve para desacreditarla y volverla loca. No tiene ningún sentido", apuntaba la televisiva.

Fue entonces cuando se puso sobre la mesa la actitud que Ivonne mostró a lo largo de su charla en ¡De Viernes!. La ex de Pepe Navarro mostró su enfado cuando los colaboradores le preguntaban por el que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi. De hecho, la invitada incluso llegó a insinuar que si seguían con este tipo de cuestiones se iría del programa.

Lo cierto es que finalmente Ivonne aguantó hasta el final de la charla televisada. Sin embargo, lo que sucedió en directo ante la audiencia de Telecinco fue después comentado por colaboradores de diferentes espacios.

Leticia Requejo destapó en TardeAR cuál es la estrategia de Ivonne. "No veta ningún tema, pero el tema por el que todos queremos saber, porque es ella la que lo está sacando, se niega a hablar. No me vale", explicaba la periodista del corazón.

Una mujer asegura conocer la identidad del padre biológico de Alejandro Reyes

Fue el pasado sábado, día 15, un día después de la presencia de Ivonne en Mediaset cuando un medio escrito se hacía eco de una información que podría cambiarlo todo. El periodista Jesús Manuel Ruiz advertía de que "todo puede cambiar en los próximos meses". Unas palabras con a las que se refería a la "existencia de una señora que conoce al padre biológico" del hijo de Ivonne Reyes.

Ruiz, además, añadía que los sobrinos de Navarro "estarían dispuestos a ayudar al comunicador para cotejar el ADN". Una prueba que podría desmonta la versión de Ivonne Reyes. Si bien la paternidad legal corresponde al veterano comunicador, todavía queda por saber si es o no el padre biológico de Alejandro.