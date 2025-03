Pepe Navarro revela por fin si Alejandro Reyes es hijo suyo y todo el mundo alucina

Pepe Navarro ha vuelto a la máxima actualidad por su paternidad del hijo de Ivonne Reyes. Pues bien, ahora él ha revelado por fin si es el padre o no de Alejandro Reyes. Y todo el mundo ha alucinado con su confesión.

No tanto porque ha vuelto a reiterarse en que no lo es, sino más bien por la manera de llevarlo a cabo. Y es que lo ha hecho en una entrevista para ¡De Viernes!, cuyo avance acaba de descubrirse.

El conflicto legal y mediático entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes

La disputa entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes sobre Alejandro se remonta a más de una década. En 2012, la justicia declaró al presentador como padre legal del joven después de que se negara a realizarse una prueba de ADN.

Desde entonces, ambos han protagonizado numerosos enfrentamientos públicos y legales, manteniendo viva la controversia en los medios de comunicación. Y, sobre todo, dejando claro que las posturas de ambos son totalmente contradictorias en este asunto.

A lo largo de los años, Pepe ha mantenido una postura firme negando su paternidad. Incluso, en diversas ocasiones, ha manifestado su disposición a realizarse ahora pruebas genéticas para demostrar que él dice la verdad.

Pepe Navarro revela realmente si es el padre de Alejandro Reyes

Ivonne Reyes se sentó hace unos días en ¡De Viernes!, para hablar de la ruina económica en la que está inmersa. Y su presencia en plató trajo consigo que volviera a tener protagonismo la guerra que ha mantenido desde hace años con Pepe Navarro por la paternidad de su hijo Alejandro Reyes.

Tan de actualidad ha vuelto a ponerse el tema que el presentador de La sonrisa del pelícano ha optado por hablar en televisión al respecto. Así, ha concedido una entrevista al citado programa, que se emitirá este próximo 21 de marzo. Y esto ha sorprendido a todo el mundo.

Como también ha sorprendido que en aquella él vaya a revelar definitivamente si el joven es su vástago. Y es que en un avance de la misma ha dicho de forma categórica: “Alejandro Reyes no es hijo mío. Alejandro Reyes es hijo de Ivonne Reyes, no de Pepe Navarro”.

Las reacciones al avance de la entrevista de Pepe Navarro

La reaparición de Pepe Navarro en televisión y sus declaraciones han generado diversas reacciones en el ámbito mediático. Y es que a nadie ha pasado desapercibido que la guerra abierta entre aquel, Ivonne Reyes y su vástago va a volver a recrudecerse.

Hay quienes en redes respaldan absolutamente que el cordobés pueda sentarse y hablar del asunto, como también lo ha hecho la venezolana en diferentes ocasiones. Pero no es menos cierto que otros internautas han arremetido contra el presentador. Lo han hecho con tuits como estos: “La justicia ya ha hablado, no me gustan los juicios paralelos”.

Visto lo visto, las declaraciones reafirmarán su negativa sobre la paternidad de Alejandro, manteniendo vigente una controversia que ha perdurado por años. Todo mientras, Ivonne enfrenta desafíos personales y económicos, y el joven permanece callado y en el centro de una disputa que parece ya eterna. La opinión pública continuará atenta a cada nuevo capítulo de esta historia, que combina elementos legales, mediáticos y personales.