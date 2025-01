María Patiño, sobre la situación de Anabel Pantoja: 'Ahí me di cuenta de...'

María Patiño fue conocedora desde el primer momento del ingreso de la hija de Anabel Pantoja en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. La gallega, pese a estar al frente de un programa de televisión, decidió mantener silencio cuando le informaron de lo que estaba pasando.

Sin embargo, a medida que pasan los días la presentadora ha ido dando algún detalle sobre cómo se enteró de la noticia. "El sábado me llamó Belén y me dijo que se dirigía hacia allá. Ahí me di cuenta de que algo realmente grave estaba pasando", reconocía en Ni que fuéramos.

La comunicadora se sinceró con la audiencia que cada tarde sintoniza su programa: "Esto lo queríamos contar", comenzaba diciendo. Patiño desveló que cuando Alma acude al centro médico esa noticia llega a la redacción del programa. La información se comentó en la reunión previa al programa en directo, a la que asisten los directores y colaboradores.

La presentadora se dio cuenta de la gravedad del tema cuando supo que Belén viajaría a Canarias

Fue entonces cuando Patiño desveló que la de Paracuellos pidió a sus compañeros que no lo hicieran público. María, gran amiga de Belén, cumplió la promesa y no trataron el tema hasta que finalmente se hizo público unos días después.

"No le di mucha importancia en ese momento, hasta que el sábado me llamó Belén y me dijo que se dirigía hacia allá", desveló después la que fuera presentadora de Sálvame. Fue justo tras conocer que Belén volaría hasta Canarias cuando María Patiño fue consciente de que algo grave sucedía con la pequeña.

Belén Esteban hablaba con Patiño a su regreso de la isla canaria y de su encuentro con Anabel Pantoja. "María, si tú supieras la gente que quiere a mi gordi", reconoció la tertuliana a su amiga, quien desveló haberse emocionado mucho.

María Patiño desvela la decisión que tomó tras conocer lo que sucedía con la hija de Anabel Pantoja

Más allá de la revelación de María Patiño otros colaboradores del programa han mostrado su apoyo a la sobrina de Isabel Pantoja.

Como Kiko Hernández quien explicaba que había enviado un mensaje de ánimo a la sevillana. "Le he dicho que los niños con esa edad tienen una fortaleza que no se lo puede ni imaginar", explicaba al comienzo de espacio televisivo.

También Kiko Matamoros, quien aclaraba que no había recibido contestación por parte de Anabel tras haberle enviado unas palabras.

Si bien no ha trascendido la razón por la que la pequeña permanece ingresada sí se ha dado a conocer que ahora lo importante es observar la evolución de Alma. Anabel y David, padres de la niña, no tienen previsto por el momento emitir comunicado alguno sobre el estado de su hija. Al contrario, la pareja ha pedido a su entorno mantener la máxima discreción respecto a este delicado asunto.