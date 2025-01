Joaquín Sánchez y Susana Saborido comunican algo sorprendente: 'Me late el corazón'

Joaquín Sánchez y Susana Saborido acudían el pasado lunes a El Hormiguero junto a sus hijas. Salma y Daniela, que ya se dieron a conocer durante la emisión del programa Joaquín, el novato, repetían experiencia televisiva para presentar el nuevo proyecto de la familia. Las jóvenes, de 14 y 18 años, dejaban reconocían estar muy nerviosas: “Me late el corazón a mil por hora”, soltaba una de ellas justo antes de entrar.

Las hijas de Joaquín Sánchez no quisieron perderse la oportunidad de compartir con sus padres el emocionante road trip que han protagonizado. El matrimonio y sus dos hijas han recorrido algunas rutas míticas de la costa oeste de Estados Unidos.

El Capitán en América es una docuserie que muestra las experiencias vividas por el exjugador de fútbol andaluz, su mujer, Susana Saborido, y sus hijas. En la presentación de dicha producción Joaquín Sánchez fue testigo de cómo las mujeres de su vida daban a conocer detalles de su vida hasta ese momento desconocidos.

Salma y Daniela, hijas de Joaquín Sánchez, estaban muy nerviosas antes de intervenir en El Hormiguero

Salma, la menor de las hijas del matrimonio, reconocía cuál era el mayor defecto de su padre: "Es muy intenso con todo", comenzaba diciendo. "Empieza con una cosa y no para, no para y no para. Hasta que no lo consigue, no para", reconocía sobre el exjugador del Betis.

Daniela, ante la pregunta de qué era lo más feo que su padre había comprado, no ocultó que en su día adquirió "una camisa como de leopardo azul, de colorines".

Momentos después era Salma quien recordaba que en el armario de Joaquín Sánchez hay otra prenda realmente llamativa. "Un chándal que tiene de ositos de colores que te lo ibas a poner para una fiesta y es horroroso". Fue entonces cuando el exdeportista se defendió alegando que su intención era ponérselo "para correr".

Fue este miércoles 15 de enero cuando Antena 3 emitió el primer capítulo de El Capitán en América. Joaquín y Susana, sus protagonistas, llevan juntos más de dos décadas. Cuatro años después de conocerse contrajeron matrimonio en el Puerto de Santamaría.

A lo largo de la carrera deportiva de su marido Susana Saborido ha apoyado al sevillano pero siempre manteniéndose en un segundo plano. Sin embargo, en los últimos años, ha ganado más protagonismo participando con Joaquín Sánchez en los proyectos televisivos que este ha llevado a cabo.

El exfutbolista sevillano se siente muy orgulloso de sus dos hijas

Daniela, la hija mayor del matrimonio, acaba de comenzar sus estudios universitarios. Pese a su juventud, la mayor del clan Sánchez Saborido ha demostrado gran dominio del inglés algo que ha facilitado que sus padres se desenvolvieran con comodidad en Estados Unidos.

La menor de la familia, Salma, es la alegría de la casa. Inquieta y divertida es una apasionada de los animales y su deseo es convertirse en veterinaria.

Lo cierto es que Joaquín Sánchez siempre ha compartido lo orgulloso que se siente de sus hijas a quienes no ha tenido reparos en mostrar en redes sociales. Ahora es el público de Antena 3 tiene la oportunidad de conocerlas un poco mejor durante su andadura por Estados Unidos.