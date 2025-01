María Patiño deja KO a Kiko Hernández tras desvelar su último problema: 'Ayudadme'

La presentadora María Patiño ha dejado a todos sus compañeros sin palabras durante su programa Ni que fuéramos. En medio de una conversación cotidiana, la periodista ha confesado el gran problema que ha vivido recientemente mientras intentaba proteger a su perra Beige. Y es que María Patiño ha dejado KO a Kiko Hernández tras confesar qué le ha ocurrido tras confesar que tuvo que gritar: "Ayudadme".

Todo comenzó cuando María Patiño, tras levantarse y caminar de forma inusual, su compañero, Kiko Hernández, no pudo evitar preguntar: "¿Qué te pasa, María? ¿Por qué andas así?".

Ante la curiosidad de Kiko y el asombro del equipo, María Patiño decidió compartir lo ocurrido. "Ayer tuve un problema con un perro grande que quiso atacar a mi perra, me metí en medio. Al perro le cogí de la cola para que no atacara a Beige", ha explicado.

María Patiño deja KO a Kiko Hernández tras desvelar su último problema

La situación, según ha narrado la presentadora, fue caótica. "El perro iba sin bozal. La señora que lo paseaba era mayor y no podía controlarlo", ha confesado María Patiño.

"El perro se le escapa, Beige se asusta, se quita el collar del susto y sale corriendo. No se me ocurrió otra cosa que coger al perro del rabo y entonces me arrastra por la acera de mi calle", ha detallado María con evidente emoción.

María, quien vivió momentos de gran tensión, ha confesado que tuvo que pedir ayuda desesperadamente. "Empecé a gritar: '¡Ayudadme! ¡Necesito ayuda!'. Fue un chico quien vino y me salvó", ha asegurado, visiblemente afectada.

María Patiño le confiesa a Kiko Hernández que tuvo que llamar a la policía

La periodista también ha compartido que, tras el incidente, contactó con la policía. "Llamé a la policía, pero no llegué a denunciar. Me he asesorado, tengo un golpe, aunque no quiero que le quiten el perro a la señora", ha explicado María.

"Eso sí, creo que debería llevar bozal", ha añadido, mostrando su preocupación tanto por su seguridad como por la del animal.

El relato ha dejado a todos en el plató impactados, especialmente a Kiko Hernández, quien no ha dudado en levantarse de su asiento para comprobar si su compañera estaba bien.

El momento, cargado de emoción y tensión, ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Muchos espectadores han aplaudido la valentía de María Patiño, mientras otros han destacado la importancia de la responsabilidad en el cuidado de animales.

Sin duda, esta confesión ha marcado un antes y un después en el programa, dejando claro que la seguridad de Beige es una prioridad absoluta para María Patiño.