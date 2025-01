María Patiño, sobre la situació d'Anabel Pantoja: 'Allà em vaig adonar que...'

María Patiño va ser coneixedora des del primer moment de l'ingrés de la filla d'Anabel Pantoja a l'Hospital Maternoinfantil de Gran Canària. La gallega, malgrat estar al capdavant d'un programa de televisió, va decidir mantenir silenci quan la van informar del que estava passant.

Tanmateix, a mesura que passen els dies la presentadora ha anat donant algun detall sobre com es va assabentar de la notícia. "El dissabte em va trucar Belén i em va dir que es dirigia cap allà. Allà em vaig adonar que alguna cosa realment greu estava passant", reconeixia a Ni que fuéramos.

La comunicadora es va sincerar amb l'audiència que cada tarda sintonitza el seu programa: "Això ho volíem explicar", començava dient. Patiño va revelar que quan Alma acudeix al centre mèdic aquesta notícia arriba a la redacció del programa. La informació es va comentar a la reunió prèvia al programa en directe, a la qual assisteixen els directors i col·laboradors.

Va ser llavors quan Patiño va revelar que la de Paracuellos va demanar als seus companys que no ho fessin públic. María, gran amiga de Belén, va complir la promesa i no van tractar el tema fins que finalment es va fer públic uns dies després.

"No li vaig donar molta importància en aquell moment, fins que el dissabte em va trucar Belén i em va dir que es dirigia cap allà", va revelar després la que va ser presentadora de Sálvame. Va ser just després de conèixer que Belén volaria fins a Canàries quan María Patiño va ser conscient que alguna cosa greu succeïa.

Belén Esteban parlava amb Patiño al seu retorn de l'illa canària i de la seva trobada amb Anabel Pantoja. "María, si tu sabessis la gent que estima a la meva 'gordi'", va reconèixer la tertuliana, qui va revelar haver-se emocionat molt.

Més enllà de la revelació de María Patiño altres col·laboradors del programa han mostrat el seu suport a la neboda d'Isabel Pantoja.

Com Kiko Hernández qui explicava que havia enviat un missatge d'ànim a la sevillana. "Li he dit que els nens amb aquesta edat tenen una fortalesa que no es pot ni imaginar", explicava al començament d'espai televisiu.

També Kiko Matamoros, qui aclarava que no havia rebut resposta per part d'Anabel després d'haver-li enviat unes paraules.

Si bé no ha transcendit la raó per la qual la petita roman ingressada sí que s'ha donat a conèixer que ara l'important és observar l'evolució d'Alma. Anabel i David, pares de la nena, no tenen previst per ara emetre cap comunicat sobre l'estat de la seva filla. Al contrari, la parella ha demanat al seu entorn mantenir la màxima discreció respecte a aquest delicat assumpte.