Nadie esperaba lo que Anabel Pantoja le ha confesado a María Patiño en pleno directo

Anabel Pantoja, ha vivido uno de los momentos más tensos de su vida con la polémica de su hija Alma. Durante semanas, ha tratado de no hacer caso a los titulares y controversias que la han rodeado junto a David Rodríguez. Sin embargo, el cansancio la ha superado y le ha hecho una inesperada confesión a María Patiño en pleno directo.

Hace unos días, estallaba ante los micrófonos de varios medios. Pero lo que nadie esperaba era que este viernes 21 hiciera su primera intervención televisiva en directo.

Desde Ni que fuéramos, Kiko Matamoros y María Patiño han comentado las imágenes publicadas por la revista ¡Hola!. En ellas, se ha visto a Anabel Pantoja y David metiendo a la pequeña en el coche. "Veo el vídeo y no sé cómo les funciona la cabeza", ha comenzado explicando Kiko Matamoros.

Anabel Pantoja contacta en directo con María Patiño

"Lo digo con respeto, pero podría decir algo peor. Están imputados en un supuesto caso de imprudencia con la bebé y resulta que Anabel se mete con la pequeña en brazos. ¡Está prohibido!", ha sentenciado Matamoros.

El colaborador no se ha quedado ahí y ha insistido en la falta de medidas de seguridad: "Tienen que llevar una maxi-cosi. Debe ir perfectamente anclada y va la criatura ahí... No entiendo nada", ha añadido el colaborador.

"Son analfabetos. ¿No saben cómo cuidarla? ¿Les da igual todo? Es una locura. La fiscalía podría pedir estas imágenes si quiere", ha afirmado tajante.

Estas palabras han calado en Anabel Pantoja quien después, ha contactado con María Patiño. Muy enfadada y cansada de la situación, ha decidido romper su silencio con un mensaje a la presentadora.

El inesperado mensaje de Anabel Pantoja a María Patiño

"Me ha escrito para responder a lo que hemos hablado, Anabel, muy bien, ves, todo tiene solución si se explica", ha dicho Patiño en directo. "Anabel me manda pruebas. Me dice que Matamoros nos llama cafres por no llevar la sillita", ha añadido mientras leía su teléfono.

"Es absolutamente mentira, me meto con ella en el coche para montarla desde dentro y evitar la prensa. Me parece feo por su parte. Pero ya no puedo más, María", ha escrito Anabel.

Después de leer este mensaje, María ha revelado que Anabel le ha enviado fotos que prueban que la bebé sí iba anclada. "No voy a enseñarlas. La intención de Anabel era taparla y sinceramente, yo la creo", ha dicho Patiño.

Finalmente, Kiko Matamoros ha pedido perdón en directo. Y es que nadie esperaba que Anabel Pantoja interviniera en Ni que fuéramos tras meses alejada de la televisión.