Giro de 180º con la confesión de Ivonne Reyes sobre su hijo, el actor Alejandro Reyes

Tras un tiempo alejada del foco mediático, Ivonne Reyes ha regresado a nuestras vidas con una de sus entrevistas más duras. En ella, la modelo ha dejado a más de uno sin palabras con la última confesión que ha hecho sobre su hijo, Alejandro Reyes. Unas palabras que han dado un giro de 180º a la historia.

Hace unos días, el periodista Saúl Ortiz aseguró que esta conocida actriz y presentadora venezolana está pasando por “la que podría ser la peor etapa de su vida”. Tal y como afirmó, “lleva varios años sin trabajo estable” y “estaría transitando por problemas económicos y anímicos”.

Ahora, ha sido la propia Ivonne Reyes la que ha dado un paso al frente para hablar como nunca antes sobre la preocupante situación económica por la que actualmente está pasando. Y lo ha hecho a través de una entrevista para Lecturas.

Aunque ha ganado mucho dinero gracias a sus constantes trabajos en televisión, a día de hoy, esta conocida modelo venezolana lo ha perdido todo. Tanto es así que, según ha confesado, no tiene “nada” de dinero en la cuenta:

“Estoy arruinada, empiezo de cero… Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad, si cumples unos requisitos consigues que te cancelen las deudas, un abogado me ha ayudado.[…]No tengo nada que me puedan embargar. Mi gran responsabilidad es mi hijo”.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su entrevista ha sido la sorprendente confesión que ha hecho sobre Alejandro Reyes, hijo de Ivonne. Y es que, tal y como ha asegurado Ivonne Reyes, por suerte, esta delicada situación se ha agravado justo después de que su hijo haya finalizado sus estudios.

Ivonne Reyes hace una inesperada confesión sobre su hijo, Alejandro Reyes

En un momento de la entrevista, el periodista de la citada cabecera ha aprovechado la ocasión para preguntarle a Ivonne Reyes cuánto dinero ha podido perder con sus “negocios fallidos”. Momento en el que la modelo ha dado a entender que más de 20 millones de euros.

Tras conocer la actual y delicada situación por la que está atravesando la madre de Alejandro Reyes, el comunicador no ha podido evitar hacerle una pregunta de lo más personal. “A tu hijo le has dado una educación exquisita, internacional, ¿cómo pudiste pagarla?”.

“Con todo lo que tenía guardado, lo poco que tenía después de muchos movimientos y las malas inversiones. He logrado que Alejandro terminara sus estudios, se iba acabando[el dinero], pero duró hasta que terminó”, ha asegurado Ivonne Reyes, muy afectada.

Además, y por si esto fuera poco, la empresaria y presentadora de televisión también ha confesado que ha perdido todo su patrimonio inmobiliario. “Llegué a tener tres casas, pero paulatinamente te vas adaptando a perderlas”, ha añadido la madre de Alejandro Reyes.

Una delicada situación que, unida a sus últimos problemas de salud, ha provocado en Ivonne Reyes una profunda depresión: “Estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico”.