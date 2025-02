Lidia Torrent, Jaime Astrain y la última hora sobre su crisis: 'No me toca a mí'

Lidia Torrent y Jaime Astrain se han convertido en dos de los protagonistas principales de la prensa social de nuestro país, y todo tras confirmarse sus últimos problemas de pareja. Ahora, y después de conocer algunos detalles sobre su sonada crisis, Elsa Anka ha roto su silencio para desvelar una última hora: “No me toca a mí pronunciarme”.

Los rumores sobre la posible ruptura de esta mediática pareja tienen su origen en la fiesta por el 37º cumpleaños del modelo. Aquel día, la trabajadora de First Dates decidió no acudir a la cita, gesto que hizo saltar todas las alarmas.

Tanto es así que parte del entorno de Lidia Torrent y Jaime Astrain no tardó en confirmar su crisis de pareja ante la revista ¡Hola!. “Las relaciones pasan por etapas y circunstancias y quieren gestionar la relación desde la intimidad y sin suposiciones”, aseguraron estas personas.

Sin embargo, también quisieron dejar muy claro que las diferencias que existen entre ellos “no son graves ni tampoco irreconciliables”. Unas palabras con las que dejaron entrever que ambos quieren seguir luchando por su relación, después de cinco años juntos y una hija en común.

Ahora, y a pesar de su discreción, le ha tocado el turno a Elsa Anka, madre de Lidia Torrent. Este martes, 18 de febrero, la presentadora de televisión ha acudido a un evento organizado por la Mercedes-Benz Fashion Week.

Como era de esperar, los medios de comunicación han aprovechado la ocasión para preguntarle por la sonada crisis de su hija y Jaime Astrain. Momento en el que no ha tenido reparos en dejar clara su postura: “No me toca a mí pronunciarme”.

Elsa Anka desvela una última hora sobre la crisis de Lidia Torrent y Jaime Astrain

Durante el correspondiente photocall, la presentadora Elsa Anka ha respondido a todas las cuestiones de los reporteros. Sin embargo, cuando un equipo de Europa Press le ha preguntado por la crisis de pareja de Lidia Torrent y Jaime Astrain, ha sido muy clara y tajante:

“Yo sé que me expongo a esto, pero me parecería muy ilógico que yo me pronunciara, ¿no?... Y sé que lo entendéis porque no me toca a mí pronunciarme y no quisiera yo tener un titular sobre ello”.

Una reacción muy diferente es la que ha tenido cuando le han preguntado por cómo se encuentra Lidia Torrent. Momento en el que ha querido destacar el “programazo” que está haciendo su hija dentro de Bake Off: famosos al horno.

“Está maravillosa, desencorsetada, divertida. Está siendo ella, estoy disfrutando tanto y detrás hay muchísimo trabajo, mucho estrés, muchas horas, de verdad, nadie sabe lo que es un programa así. Y la veo estupenda, entonces estoy feliz de verla estupenda profesionalmente”.

Mucho más cauta se ha mostrado Elsa Anka al hablar de su todavía yerno, Jaime Astrain. Sin embargo, no ha tenido reparos en asegurar que siempre hablará bien de él en público: “Por supuesto, por supuesto, siempre”. “No me pillaréis en un renuncio, por Dios, faltaría más”, ha sentenciado.

Por su parte, Lidia Torrent rompió su silencio ante las cámaras de dicha agencia de noticias el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados. No obstante, y aunque aseguró que “las parejas pasan por altibajos”, prefirió no hablar más de la cuenta sobre su crisis con Jaime Astrain.