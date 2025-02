Destapan la verdad sobre Jennifer López y Ben Affleck: 'Siempre ha sido una…'

Cuando se cumplen seis meses de la separación de Jennifer López y Ben Affleck acaba de saberse una última hora. Lo que se ha destapado del que fue uno de los matrimonios más inesperados es que JLo no cierra la puerta al amor. “Siempre ha sido una romántica y eso no va a cambiar”, afirma una persona muy cercana a Jennifer.

El enlace de Jennifer López y Ben Affleck fue uno de los más comentados en los medios de comunicación en los últimos años. Tras varios años de noviazgo, compromiso y ruptura, ambos decidieron reencontrarse y casarse nuevamente. No obstante, la reconciliación no salió como se esperaba y la cantante sorprendía solicitando el divorcio en agosto de 2024.

Sale a la luz una última hora de Jennifer López y Ben Affleck

La reciente separación de Jennifer López y Ben Affleck ha captado la atención de los medios, revelando aspectos sorprendentes de su relación. Tras un matrimonio que duró apenas dos años, la pareja ha decidido poner fin a su unión. Lo que ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento.

Lo último que se ha destapado de Jennifer López y Ben Affleck, es que la cantante no se niega a volver a enamorarse. Recientemente, se apuntó que JLo podría tener una relación sentimental con Kevin Costner, pero una fuente cercana a López lo niega. “Siempre ha sido una romántica y eso no va a cambiar”, afirma esta persona tras confirmar que no cierra la puerta al amor.

Pese a sus descalabros amorosos, Jennifer continúa manteniendo la esperanza de encontrar a su media naranja. Sobre todo, ahora que, seis meses después de separarse de Ben, comienza a “a sentirse como ella misma nuevamente”.

“Se siente más radiante que nunca”, explica la misma fuente cercana a Jennifer. Tal y como afirman, se ha centrado en su carrera y también en su faceta como madre. De ahí que, por el momento, no “se siente lista para volver con alguien”, aunque no descarta volver a enamorarse.

En 10 días, el próximo 20 de febrero, el divorcio con Affleck se concretará y ambos podrán cerrar por fin ese capítulo de sus vidas. A pesar de los rumores tras verles juntos hace unos meses, lo cierto es que ninguno piensa en volver a intentar una nueva reconciliación.

Así queda el acuerdo de divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck

En los últimos días, se han destapado algunos detalles sobre el contenido del acuerdo de divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck. Aunque su relación estuvo marcada por altibajos, parece que, con la separación, han llegado a un buen entendimiento.

Tal y como publican medios internacionales, en el acuerdo se ha establecido que “cada uno se va con lo que adquirió individualmente durante el matrimonio”. Es decir, que el dinero que Ben ha ganado con sus trabajos cinematográficos durante su matrimonio con JLo es suyo. De la misma manera, la cantante se quedará con la totalidad de las ganancias que haya logrado en estos dos años de casados.

Además, están de acuerdo en que ninguno de los dos pagará una pensión conyugal al otro. Sobre la mansión que compraron de manera conjunta en 2023, todavía no ha trascendido nada. Solo se conoce que la pusieron a la venta hace seis meses y que todavía no han conseguido un comprador.

Lo que parecía una guerra entre Affleck y López ha terminado ser un acuerdo amistoso. La cantante dejará de usar el apellido Affleck y volverá a utilizar su verdadero nombre.

En lo que respecta a la situación sentimental de Ben, el actor y director continúa estando soltero. En estos meses se especuló que podría volver con su ex y madre de sus hijos, Jennifer Gadner con quien mantiene una excelente relación. No obstante, ha sido tajantemente negado por las personas más cercanas a ambos protagonistas.