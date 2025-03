Laura Madrueño desvela el estado de salud de Terelu Campos en Honduras: 'Está muy...'

Durante la última emisión de Supervivientes 2025, Laura Madrueño ha hecho saltar todas las alarmas al desvelar cuál es el actual estado de salud de Terelu Campos en los Cayos Cochinos. “Está muy cansada, le tiemblan las piernas”, ha asegurado la presentadora ante todos los televidentes.

Este domingo, 16 de marzo, dicho reality ha regresado a Telecinco con la segunda gala de Conexión Honduras. Programa que ha estado marcado por la llegada de Carmen Alcayde a los Cayos Cochinos como concursante oficial.

Pero, sin duda, uno de los momentos que más ha llamado la atención ha sido el protagonizado por Terelu Campos. Y es que, a pesar de no estar obligada por su condición de fantasma de futuro, la colaboradora de televisión ha decidido participar en el juego de recompensa del día.

Sin embargo, nada ha salido como ella esperaba. Tanto es así que, incluso, ha tenido que ser atendida por los médicos del programa. Noticia que Laura Madrueño se ha visto obligada a compartir en pleno directo: “Terelu no puede más, está muy cansada”.

Laura Madrueño desvela el motivo por el que Terelu Campos ha sido atendida por los médicos

Este domingo, Laura Madrueño ha inaugurado La Liga de los Dioses, una serie de juegos en los que los concursantes han medido sus fuerzas para conseguir importantes recompensas.

En esta ocasión, los habitantes de Playa Calma y Playa Furia han tenido que enfrentarse a tres desafíos eliminatorios. Y ha sido en la primera de estas pruebas cuando el equipo médico ha tenido que atender de forma urgente a Terelu Campos.

Los primeros en disputar el primer juego de recompensa, llamado El camino de Hermes, han sido los concursantes de Playa Calma. En él, los supervivientes han tenido que hacer un recorrido sobre dos cubos y sin caerse en ningún momento para conseguir una bandera.

A continuación, han tenido que hacer el mismo camino de vuelta lo más rápido posible. Finalmente, ha sido Álex quien se ha alzado con la victoria y se ha clasificado directamente para la prueba final.

Una vez ha visto a sus compañeros, Terelu Campos se ha animado a participar junto a los habitantes de Playa Furia, y así mismo lo ha comunicado la propia Laura Madrueño.

“Terelu está aquí con ellos y va a probar el juego. Como fantasma del futuro, no tendría que jugar, pero lo va a intentar como una gran superviviente”, ha asegurado la presentadora de televisión.

Sin embargo, segundos después de comenzar el desafío, se han encendido todas las alarmas alrededor de Terelu Campos. Y es que, aunque en un principio ha ido poco a poco colocando sus cubiletes, no ha logrado completarlo con éxito: “No puedo... Lo he dado todo, pero no puedo”.

No obstante, el momento más crítico ha sido cuando Laura Madrueño ha asegurado que la concursante ha tenido que ser atendida por los médicos de este conocido reality:

“Terelu no puede más, está muy cansada, le tiemblan las piernas. Ahora va a beber un poco de isotónico. El equipo médico está con ella, que está un poquito mareada”.

Tras ser atendida, ha sido la propia tertuliana quien ha querido tranquilizar a sus familiares. “Que todo el mundo se tranquilice, que me ha tratado el doctor porque aquí el equipo es estupendo”, ha asegurado con firmeza.