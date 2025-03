Nadie esperaba lo que Beatriz Rico ha contado sobre Terelu Campos: 'Es muy...'

Beatriz Rico ha concedido en las últimas horas una entrevista para explicar el motivo de su abandono de Supervivientes. Y, además de hablar de su marcha, también ha aprovechado para sorprender a todo el mundo. Sí, porque nadie esperaba lo que ha contado de Terelu Campos, con quien ha convivido en la isla.

Exactamente, ha revelado con absoluta sinceridad que aquella “es muy buena compañera”. Incluso ha confesado que la ayudó muchísimo a afrontar todo lo malo que ha vivido en Honduras.

Beatriz Rico, compañera de Terelu Campos, explica su abandono

Beatriz Rico sorprendió a todos cuando, pocos días después de comenzar la nueva edición de Supervivientes, anunció que abandonaba el reality. Y ayer quiso aclarar a fondo su decisión concediendo una entrevista en ¡De Viernes!, en Telecinco. Reveló que, fundamentalmente, se había marchado por un problema de insomnio.

Así, por ejemplo, relató que “sabía que el sueño me iba a dar guerra, pero jamás pensé que iba a ser una muralla para mí. Me sentía muy mal y me daban dos cosas mucho miedo. Una que volviera a llegar la noche y que yo me viera igual, que estaba ya como desquiciada”.

“También me daba miedo que me tuvieran que sacar medio desmayada. Y que mi familia me viera en un estado muy mal...”.

Además, reconoció que sufrió taquicardias y que tuvo que recibir la atención del médico. Todo eso, unido a que “me daban muchos mareos y veía puntitos”, le hicieron tomar esa determinación.

Beatriz Rico revela lo que nadie imaginaba sobre Terelu Campos

Además de hablar sobre su salida del concurso, Beatriz Rico sorprendió al público al compartir detalles sobre su convivencia con Terelu Campos en Supervivientes. Y es que elogió la actitud y el apoyo que recibió de aquella durante su estancia en la isla.

Así manifestó: “Es muy buena compañera y yo la admiré muchísimo en el concurso porque ella llegó en muy mal estado al reality. Terelu vio que yo no estaba bien y me ayudó. Sí me hizo sentirme querida y arropada”.

Por otro lado, Beatriz Rico también compartió sus impresiones sobre otro de sus compañeros en el reality, Pelayo Díaz. A diferencia de su experiencia con Campos, la actriz describió su relación con el diseñador como más compleja. Es más, dudó de la sinceridad y la autenticidad de él en el concurso.

Y es que expuso: “Es muy persuasivo y muy inteligente a la hora de captar la atención de las cámaras, es un gran estratega. Yo reconozco que no sé cuándo está diciendo las cosas de verdad y cuándo no”.

“No sé si las palabras que me dijo las dijo de corazón o porque estaban las cámaras cerca. Se mueve muy bien en el mundo de los realities y sabe lo que tiene que decir y en qué momento”.

La salida de Beatriz Rico del reality generó diversas reacciones tanto en el público como en sus compañeros. Algunos espectadores lamentaron su partida y valoraron su sinceridad al priorizar su salud. Otros, sin embargo, cuestionaron su decisión, considerando que debería haber intentado adaptarse más al entorno del programa.

Por su parte, ella se mostró tranquila y convencida de haber tomado la decisión correcta. Afirmó que, aunque le hubiera gustado continuar en la aventura, no estaba dispuesta a comprometer su bienestar físico y mental. Además, agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y de aquellos que comprendieron las razones de su abandono.