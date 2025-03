Montoya y Manuel toman una complicada decisión en 'Supervivientes': 'Es muy duro'

Montoya y Manuel han tomado una complicada decisión en Supervivientes: hacer las paces. Tras las tensiones originadas en La isla de las tentaciones, donde fueron protagonistas de un triángulo amoroso, parecía imposible que enterraran el hacha de guerra. “Es muy duro”, reconoció Montoya tras admitir que él tampoco había estado a la altura con Anita.

La conversación que tuvieron en Supervivientes fue intensa, llena de lágrimas y palabras sinceras. Montoya expresó su dolor al recordar el engaño y cómo afectó a su relación con Anita, y Manuel lamentó haberle hecho daño al de Utrera. Finalmente, acabaron pidiéndose perdón mutuamente y sellando la paz entre ellos.

Montoya y Manuel dan un paso complicado en Supervivientes

Supervivientes vivió anoche uno de los momentos menos esperados por la audiencia. El trío formado por Montoya, Manuel y Anita está regalando valiosos minutos que mantienen a la audiencia enganchada. Su reencuentro en Honduras fue lo más visto y dejó patente que la convivencia entre ellos no iba a ser nada fácil.

No obstante, en la gala de anoche, Manuel y Montoya compartieron el paso que ha decidido dar en Supervivientes: hacer las paces. Ambos participantes se mostraron dispuestos a dejar atrás los rencores del pasado y unir fuerzas en Honduras. “Es muy duro”, llegó a comentar Montoya tras admitir cómo afectó a su relación su paso por La isla de las tentaciones.

Nadie apostaba por una reconciliación entre Manuel y Montoya tras ver cómo reaccionaron al coincidir en Supervivientes. Lo vivido en La isla de las tentaciones todavía no estaba superado y no tardaron en salir a la luz los reproches. No obstante, pese a lo complicado de la situación, en cuestión de pocos días, Honduras ha hecho posible un cambio de actitud inesperado.

En una conversación entre lágrimas, Montoya y Manuel decidieron hablar abiertamente sobre lo sucedido en La isla de las tentaciones. El primero en dar el paso fue Manuel, quien admitió su deseo de “no discutir contigo más”. “No vengo ni a ser tu enemigo ni a hacerte daño”, le dijo.

Manuel expresó su arrepentimiento, asegurando que si hubiera sabido el daño que causaría a Montoya, no habría tenido un acercamiento con Anita. Montoya, por su parte, también reconoció su parte de culpa. “Si no lo hubieras hecho, yo no estaría así, yo también soy consecuente, yo también la cagué, es muy duro”, confesó.

Manuel y Montoya hacen las paces en Supervivientes

Ni Manuel ni Montoya pudieron reprimir las lágrimas ante el arranque de sinceridad que estaban experimentando. No fue fácil para ellos dar ese paso, pero demostraron una gran valentía al enfrentarse al pasado. Sin duda, lo más impactante fue la sinceridad de ambos a la hora de hablar abiertamente sobre sus sentimientos.

Mientras Montoya confesaba que aún sentía algo por Anita, también reconoció que su corazón estaba “pisado” por todo lo sucedido. Manuel, por su parte, le pidió perdón por los momentos en que pudo haberlo faltado al respeto. El momento culminó con un abrazo entre ambos, un acto simbólico de perdón y reconciliación.

El giro inesperado en su relación refleja cómo Supervivientes no solo es un reto físico, sino también emocional. Coincidir en Honduras ha hecho posible que ambos se den cuenta de que tener una mala relación solo empeora la convivencia y el concurso.

“Ha sido una situación dura para los tres”, reconocía Manuel en directo a Sandra Barneda tras haber hecho las paces. “Quiero llevarnos lo mejor posible entre los tres y no quiero crear conflicto ni problemas”, añadió dispuesto a mantener la paz.

Por su parte, Montoya admitió que ver a Manuel en Supervivientes le hizo revivir lo pasado La isla de las tentaciones. De ahí su reacción explosiva nada más reencontrarse. A pesar de ello, la charla con él le sirvió para superarlo y empezar de cero.