Comunicado urgente sobre Montoya y Anita desde ‘Supervivientes’: ‘Sí, es verdad’

Horas antes de reencontrarse en Supervivientes con Montoya, Anita tuvo ocasión de hablar con Carlos Sobera. La exconcursante de La isla de las tentaciones explicó lo que espera de su estancia en Honduras y del hecho de volver a estar cerca de su expareja. “Sí, es verdad que después del reencuentro hemos tenido contacto, tanto bueno como malo, nos seguimos queriendo, pero no es sano”, reconocía la catalana.

Anita Williams se sinceró sobre la relación que tiene actualmente con Montoya: “A día de hoy no estamos juntos”, sentenciaba. A pesar de ello, ella confesó que ambos se han visto tras la finalización de La Isla de las Tentaciones.

A pesar de dejar a la vista que lo suyo no ha terminado de la mejor manera, la televisiva afirmaba, visiblemente emocionada, que sigue acordándose de su expareja. “No he conseguido olvidarlo, sigo enamorada de Montoya. Le he querido muchísimo y me va a ser muy difícil olvidarle”.

Sale a la luz lo que en realidad sucede entre Anita y Montoya

Según la propia Anita, ella y Montoya mantuvieron una sincera conversación. “Me dijo que no se había ido conmigo por su imagen, que lo tenía que entender”, aseguró. Después han continuado manteniendo el contacto y antes de que él viajara a Honduras: “Fue más tirando para mal que para bien”.

De su estancia en el reality al lado de Montoya, Anita admitía que espera “un trato cordial” por parte del concursante de Supervivientes. La joven dejaba claro que no trae nada pensado de antemano: “Prefiero que fluya todo y a ver qué pasa”.

Con todo, repetía que ambos se quieren “muchísimo, pero no es sano. No es el momento, no sé cómo vamos a reaccionar al vernos”, dejaba caer sobre cómo imaginaba el esperado reencuentro.

Cabe recordar que Anita y Montoya dieron mucho que hablar durante su participación en La isla de Las tentaciones. Desde el comienzo del reality, ambos se convirtieron en los protagonistas de sus respectivas villas. Si bien ella cayó rápidamente en la tentación, él sufrió ante la audiencia y se ganó al público en cada emisión.

La ex de Montoya aclara sus sentimientos hacia el que fuera su pareja

Finalmente, el sevillano también fue infiel a su novia y, a la hora de tomar la decisión final, optó por abandonar la isla solo. Anita, por su parte, eligió irse con su tentador, Manuel, pero este, sin embargo, la rechazó.

Tres meses después de la grabación del programa, en el reencuentro de La isla de las tentaciones, Anita y Montoya confirmaron que se quieren muchísimo. Un sentimiento que no es suficiente para que sigan juntos debido al rencor que aún sienten.

Ahora Anita ha llegado a Honduras al lado del que fuera su tentador. Solo el tiempo dirá cómo se desenvuelven los tres en esta nueva aventura.