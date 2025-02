José Manuel Díaz-Patón confirma lo de Ágatha Ruiz de la Prada: 'Le molesta tener...'

Era un rumor a voces, pero ahora ya es una realidad. José Manuel Díaz-Patón ha confirmado lo que muchos sospechaban: su relación con Ágatha Ruiz de la Prada ha llegado a su fin. Y es que José Manuel Díaz-Patón ha confirmado que se ha roto porque a Ágatha Ruiz de la Prada: "Le molesta tener a una pareja que hable con la prensa".

Después de tres años juntos, el empresario y la diseñadora han tomado caminos separados. Una ruptura que ha dolido, especialmente a Díaz-Patón, quien no ha dudado en expresar sus sentimientos.

La confirmación llegó en el programa ¡De Viernes!. Ahí, Ágatha Ruiz de la Prada ya había adelantado que su historia de amor había terminado. Pero faltaba la versión de él.

José Manuel Díaz-Patón confirma por qué se ha roto su relación con Ágatha Ruiz de la Prada

Anoche, en el mismo plató, José Manuel Díaz-Patón se sentó para hablar sin filtros. Se le notaba afectado y se rompía al escuchar la pregunta clave: “¿Sigues amando a Ágatha?”. La respuesta fue un sí rotundo.

El empresario confesó que lo que más le duele es la forma en la que todo ha acabado. Díaz-Patón aseguró que la diseñadora ha tomado la decisión de apartarse de él por su relación con los medios.

“Yo creo que le molesta tener una pareja que pueda hablar con la prensa, ese es su temor”, afirmó tajante. Sus palabras reflejaban el dolor de alguien que, a pesar de todo, sigue enamorado.

Durante la entrevista, José Manuel se sinceró y recordó con nostalgia los momentos felices que compartieron. Reveló que lo que más extrañará será “sus besos y el cariño”. Y es que, según sus propias palabras, ha sido una relación intensa y llena de amor pero también de diferencias.

Ágatha Ruiz de la Prada no está cómoda con la atención mediática de José Manuel Díaz-Patón

La diseñadora parecía no estar cómoda con la atención mediática que empezaba a rodear a su pareja. Aunque al inicio parecía que podían sobrellevarlo, con el tiempo se convirtió en un problema insalvable. “Quizá no quiere que su vida privada se mezcle con los medios, pero yo no tengo problema en hablar”, explicó Díaz-Patón.

Lo cierto es que, al menos por ahora, no hay vuelta atrás. Ágatha Ruiz de la Prada ha marcado distancia. Y él, aunque dolido, lo acepta pero sus palabras dejan la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro.

La historia de amor que cautivó a muchos parece haber llegado a su fin. ¿Habrá reencuentro? Solo el tiempo lo dirá.