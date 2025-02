María José Campanario da un inesperado giro a la exclusiva de Lydia Lozano

María José Campanario se convirtió en el fichaje estrella de la nueva edición de El Desafío, el exitoso programa de Antena 3. Su incorporación al formato generó una gran sorpresa entre sus seguidores, quienes no esperaban verla en un reto de tales dimensiones. Además, María José Campanario ha reaparecido para dar un inesperado giro a la exclusiva que Lydia Lozano dio sobre su estado de salud.

Durante los últimos días, la mujer de Jesulín de Ubrique se ha dejado ver en Madrid, preparándose intensamente para afrontar este nuevo desafío televisivo. Este viernes, María José Campanario reapareció ante las cámaras y despejó cualquier duda sobre su estado de salud.

Con una gran sonrisa, aseguró encontrarse "muy bien", desmintiendo así la información difundida por Lydia Lozano en Ni que fuéramos. La colaboradora había revelado en exclusiva que Campanario había sido ingresada en un conocido hospital de Madrid. Sin embargo, la propia odontóloga aclaró que nunca estuvo ingresada.

María José Campanario da un giro inesperado a la noticia de Lydia Lozano

Con sus declaraciones, María José dio un giro total a la exclusiva de Lozano. No solo negó haber estado hospitalizada, sino que también afirmó sentirse "muy contenta" y "con muchas ganas" de afrontar esta nueva etapa profesional.

Sus palabras despejaron cualquier preocupación entre sus seguidores, quienes se alarmaron tras la noticia divulgada en televisión. Además, María José Campanario ha subido una historia a sus redes sociales para confirmar que está bien, disfrutando del sol en una terraza.

Su participación en El Desafío no solo generó expectación, sino que también despertó curiosidad sobre cómo se estaría preparando. Su marido, Jesulín de Ubrique, ya concursó en el mismo formato y, como era de esperarse, le ofreció algunos consejos.

"Me ha dicho que me lo pase muy bien y que me divierta", reveló Campanario con entusiasmo. Sus palabras dejaron claro que cuenta con el apoyo incondicional de su esposo en esta nueva aventura televisiva.

María José Campanario habla sobre su enfermedad tras la exclusiva de Lydia Lozano

Aunque desmintió haber estado ingresada, María José también habló sobre su lucha diaria contra la fibromialgia. Diagnosticada hace años, la enfermedad ha supuesto un desafío constante en su vida.

"Eso es una lucha diaria", confesó con sinceridad. A pesar de los obstáculos, su actitud positiva y su determinación quedaron patentes en sus declaraciones.

Con su presencia en El Desafío, María José Campanario demostró que está lista para sorprender y afrontar nuevos retos. Su reaparición pública no solo disipó rumores, sino que también confirmó su buena salud y su entusiasmo por esta nueva etapa. Su fichaje promete ser uno de los más comentados de la temporada.