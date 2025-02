Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón confirman su última hora: 'La fama…'

La historia de amor entre Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón ha llegado a su fin. Así lo confirmaron ambos en el programa ¡De Viernes!, donde se abordó la situación actual de su relación tras tres años juntos. Y es que Ágatha Ruiz de la Prada ha confesado que le dio a elegir a José Manuel Díaz-Patón entre: "La fama y ella".

La diseñadora se sentó en el plató para hablar abiertamente sobre lo sucedido en las últimas semanas. En paralelo, el abogado José Manuel Díaz-Patón concedió su primera entrevista televisiva, ofreciendo su versión de los hechos. Ágatha reaccionó tras ver sus declaraciones, dejando clara la crisis que atravesaban.

“Ahora mismo hay una angustia en la relación porque yo no he entendido su postura”, confesó la diseñadora. Y es que no comprende el repentino interés de Patón por el mundo de la televisión. “A él le gusta mucho este mundo”, afirmó.

José Manuel Díaz-Patón y Ágatha Ruiz de la Prada confirman su última hora

Pero el punto de inflexión llegó con la revelación de Ágatha más impactante: “Ha nacido una estrella. Le di a elegir entre la fama y Ágatha Ruiz de la Prada y ha elegido la fama”, declaró. Con estas palabras, la icónica diseñadora confirmó su ruptura con el abogado.

Por su parte, José Manuel Díaz-Patón también se pronunció al respecto. “El mundo de la televisión ni me gustaba ni me dejaba de gustar”, aseguró, restando importancia a la cuestión.

Sin embargo, reconoció que la relación comenzó a deteriorarse. “Empezó a ir cuesta abajo y nos hemos enfadado”, admitió.

A pesar de la ruptura, Díaz-Patón no ocultó sus sentimientos. “Yo he sido feliz durante esos tres años y pesan, pesan mucho”, confesó.

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón han roto su relación

Desde el inicio de su relación, la pareja se mostró muy cómplice y enamorada. Juntos asistieron a numerosos eventos y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento. Sin embargo, las diferencias entre ambos terminaron pesando más.

Ahora, cada uno toma caminos separados. Ágatha seguirá centrada en su exitosa en el mundo de la moda, mientras que Patón parece haber encontrado en la televisión un nuevo rumbo profesional.

De este modo, ambos confirmaron la noticia que muchos sospechaban. La relación entre Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón se ha roto para siempre. Un desenlace inesperado que pone fin a una historia de amor marcada por el brillo, la fama y el desencuentro.