Joaquín Sánchez cuenta algo sobre Susana Saborido que nadie esperaba: ‘Esa niña…’

Joaquín Sánchez y su familia siguen regalando momentos inolvidables a la audiencia con El capitán en América. En el último programa, el exfutbolista compartió un recuerdo inédito sobre su relación con Susana Saborido. No cabe duda de que el último programa fue especialmente emotivo.

Joaquín y Susana renovaron sus votos nupciales en presencia de sus hijas, Salma y Daniela. Esta celebración sirvió como excusa perfecta para recordar los inicios de su historia de amor, una que no fue sencilla para el gaditano. “Esa niña tiene que ser para mí”, fue lo primero que pensó al verla por primera vez.

Joaquín no solo habló de su flechazo inicial, sino también de las dificultades que enfrentó para conquistar a Susana. “Ella no me quería ni ver al principio”, admitió el exfutbolista, recordando cómo su fama de “ligón” y su estilo juvenil no ayudaron.

La anécdota no solo emocionó a las hijas de la pareja, sino que también dejó a la audiencia reflexionando sobre el poder del amor verdadero. ¿Cómo logró Joaquín Sánchez convertir un rechazo inicial en una historia de amor que perdura más de 20 años?

Joaquín Sánchez cuenta algo sobre Susana Saborido que nadie esperaba

Joaquín Sánchez tenía solo 21 años cuando conoció a Susana Saborido en un evento organizado por el padre de ella. “Era una inauguración, y unos amigos me invitaron”, recordó el exfutbolista. Aunque Susana era cinco años mayor, Joaquín supo desde el primer momento que ella era especial: “La vi y dije: «Esa niña tiene que ser para mí»”, confesó con una sonrisa.

A pesar de su flechazo inmediato, Joaquín reconoció que no lo tuvo fácil. “Cuando me acepté a conocerla, ella no me quería ni ver. Yo tenía 21 años, era como cualquier chaval. Al ser futbolista, tenía esa fama de ligón, pero yo era normal. Sí que es verdad que tenía fama de salir mucho”, comentó con sinceridad.

Entonces, la propia Susana reveló lo que realmente pensaba de él en ese momento. “Cuando lo vi no me gustó nada. Llevaba el pelo teñido de rubio y estaba muy hortera”, admitió la sevillana durante el programa.

Sin embargo, su interés por Susana no era pasajero, y sabía que tenía que demostrarle con hechos que iba en serio. “Yo iba detrás de ella, la buscaba, le escribía y ella se dio cuenta de que yo iba en serio”, relató el exfutbolista. Esta insistencia, lejos de alejar a Susana, acabó despertando en ella una curiosidad por conocerlo más allá de las apariencias.

Con el tiempo, Susana comenzó a notar que detrás de esa imagen de joven futbolista había un hombre sincero y divertido. “A mí me enamoró su forma de ser y su humor”, confesó Saborido. Fue esta conexión emocional la que finalmente los unió, demostrando que el amor verdadero va más allá de las primeras impresiones.

Un amor que se construyó con el tiempo

La relación de Joaquín y Susana es un reflejo de cómo una relación puede fortalecerse con el tiempo. Aunque al inicio parecía improbable, su amor demostró ser genuino y duradero. La renovación de votos en El capitán en América sirvió para reafirmar que su unión sigue sólida y llena de felicidad.

Esta pareja se ha convertido en un ejemplo de cómo la perseverancia y el amor verdadero pueden superar cualquier obstáculo. Ahora, con su historia expuesta en televisión, muchos seguidores se han sentido inspirados por su manera de afrontar la vida en pareja.

La historia de Joaquín Sánchez y Susana Saborido es un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más complicadas. Desde ese primer encuentro lleno de prejuicios hasta la renovación de sus votos, la pareja ha demostrado que la perseverancia y el humor pueden construir un vínculo inquebrantable.