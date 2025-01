Joaquín Sánchez da la última hora de su relación con Susana Saborido: 'Espero que…'

A través de su nuevo y recién estrenado programa, Joaquín Sánchez ha desvelado una última hora relacionada con su matrimonio con Susana Saborido. Sin pelos en la lengua, el exfutbolista ha compartido cuál es su mayor deseo: “Espero que nos acerquemos más en muchos temas”.

Tras el éxito que cosechó con formatos como Joaquín El Novato, Emparejados y La Penúltima y me voy, el deportista ha regresado a Antena 3 con su nueva aventura televisiva.

Este miércoles, 15 de enero, se ha estrenado El Capitán en América, proyecto audiovisual que Joaquín Sánchez ha tenido la oportunidad de grabar junto a Susana Saborido y sus dos hijas.

A través de varios episodios, se documentará el último viaje a Estados Unidos de esta mediática familia. Sin embargo, lejos de centrarse en el entretenimiento o en su lado más humorístico, en esta ocasión, el exfutbolista ha dado un paso más allá.

Tal y como hemos podido ver, Joaquín Sánchez no ha tenido ningún problema en adentrarse de lleno en su esfera más personal. Tanto es así que el exfutbolista ha hablado sin tapujos de su matrimonio junto a Susana Saborido:

“Ahora mismo, lo que más feliz me hace es poder estar con mis hijas y mi mujer”. “Espero que nos acerquemos más en muchos temas que, a lo mejor, por circunstancias no podemos o no surge”, ha añadido, haciendo referencia a lo que espera de su nueva aventura.

Joaquín Sánchez desvela una última hora relacionada con su mujer, Susana Saborido

No hay ninguna duda de que, más que un viaje de placer, para Joaquín Sánchez esta nueva experiencia tiene una clara finalidad: fortalecer los lazos familiares y fomentar una mayor conexión entre ellos.

De hecho, el marido de Susana Saborido ha dejado claro que lo único que espera de esta aventura es “que nos acerquemos más en muchos temas” en los que no coinciden.

Sin embargo, y a pesar de su gran entusiasmo, Joaquín Sánchez ha dejado al descubierto cuál va a ser su mayor desafío: “El fútbol forma parte de mí. Creo que no voy a ser capaz de dejarlo”. Tanto es así que, precisamente, este ha sido el motivo de su primer desencuentro.

A pesar de sus profundas palabras y de mostrarse muy unidos al principio, las primeras tensiones han aparecido después de conocerse las intenciones del exfutbolista. Y es que, según hemos podido ver, el marido de Susana Saborido quería visitar una peña del Betis que se encontraba en su nuevo destino.

“¿Pero tú no habías dicho que no nos íbamos a enfocar en el fútbol?”, le han reprochado a Joaquín Sánchez, su mujer y sus hijas. “Les prometí que no iba a haber nada de fútbol, pero fue complicado”, ha asegurado el deportista, haciendo gala de su conocido sentido del humor.