Impacto tras lo que ha hecho Pepe del Real en 'Vamos a Ver': 'Rompiendo el contrato'

Pepe del Real vuelve a sorprender a los espectadores de Vamos a Ver con lo último que ha dicho sobre Andrea y Joel, concursantes de La isla de las tentaciones. Tal y como ha apuntado el comunicador, la pareja se ha ido del reality “rompiendo un contrato”.

Esta mañana, los colaboradores de dicho formato han dedicado parte de su emisión a comentar el episodio de anoche del programa presentado por Sandra Barneda. En él, pudimos ver la última hora sobre los habitantes de Villa Playa y Villa Montaña.

Pero, sin duda, el plato fuerte de la noche fue la hoguera de confrontación de Andrea y Joel. Después de caer en la tentación con una de las solteras, el joven no se lo pensó dos veces a la hora de pedirle a Sandra ver a su novia.

Durante su encuentro, ambos tuvieron la oportunidad de hablar y solucionar sus diferencias. Tanto es así que, finalmente, abandonaron juntos La isla de las tentaciones.

Como era de esperar, esta escena no ha pasado desapercibida para Pepe del Real y el resto de sus compañeros de Vamos a Ver. Sin embargo, aunque la mayoría de los tertulianos se han centrado en el amor que se tienen Andrea y Joel, el periodista ha dado un paso más allá.

“El acto más generoso es pedir una hoguera de confrontación, porque, si no, sigues ahí hasta el final cobrando, te vas del concurso y dices: «Hola, hola»”, ha asegurado con firmeza.

Unas palabras que rápidamente han sido cuestionadas por una de sus compañeras de plató. “Podemos ver el lado positivo y decir: ‘Ha triunfado el amor, qué bonito’”, le ha recriminado a Pepe del Real.

Tras escuchar las palabras de su compañera, y a pesar de que considera que han hecho lo correcto, Pepe del Real se ha mostrado muy tajante con Andrea y Joel:

“Perdona, claro que ha triunfado el amor, pero te quiero decir que se van del concurso rompiendo un contrato”. Una afirmación con la que varios de sus compañeros de Vamos a Ver, entre ellos Alexia Rivas, no han estado para nada de acuerdo.

Por su parte, Adriana Dorronsoro ha asegurado que Andrea ha sabido jugar muy bien sus cartas: “Después de enrollarse con el más guapo de los tentadores, sale con su novio”.

Por su parte, otra de las compañeras de Pepe del Real ha asegurado que ayer le “faltó ver a Andrea arrepentida”. “Hay un momento en el que él le dice: «¿No te arrepientes de lo que has hecho?». Y dice ella: «No, he hecho lo que he sentido»… Por lo menos, a él le hemos visto ese arrepentimiento”.

En este momento, Antonio Rossi ha querido hacer una importante aclaración al respecto. “Venía de ver lo que había hecho él. Sentía ganas de venganza”, ha añadido a continuación.