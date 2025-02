Jarro de agua fría con lo sucedido con Gonzalo Miró y Toni Cantó en 'Espejo Público'

Gonzalo Miró y Toni Cantó han dejado a la audiencia de Espejo Público sin palabras con el último enfrentamiento que han protagonizado en pleno directo. La tensión entre ambos colaboradores aumentó de forma considerable durante un complicado debate social: la okupación.

El pasado 7 de febrero, Susanna Griso y su equipo dedicaron parte de su emisión a comentar las novedades relacionadas con este problema que ha logrado dividir a la sociedad española.

Concretamente, el debate se centró en un vídeo que ha logrado preocupar a todos los vecinos de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón.

En él, se puede ver a ‘El Paraguayo’, uno de los presuntos integrantes de un clan dedicado a la usurpación de viviendas. “Próximo destino... Boadilla del Monte ¡Qué rico!”, se le oye decir a esta persona, quien ya ha estado involucrada en varias okupaciones en el barrio de Carabanchel.

Tras conocer toda esta información, el actor y expolítico Toni Cantó no pudo evitar saltar por los aires. Y todo al saber que estas personas habrían llegado a cobrar hasta 3.000 euros por okupar casas y después abandonarlas.

Tanto es así que no se lo pensó dos veces a la hora de pedirles a las autoridades que actúen con mayor rapidez a la hora de desalojar una vivienda okupada. Un punto de vista con el que Gonzalo Miró no estaba para nada de acuerdo.

Gonzalo Miró y Toni Cantó dejan en shock a la audiencia de ‘Espejo Público’ con su último enfrentamiento

“Si no son capaces de demostrarme que tienen una escritura o un contrato en vigor... ¡A la calle!”, aseguró Toni Cantó en relación con el problema de okupación que actualmente estamos viviendo en nuestro país.

Una opinión con la que algunos de sus compañeros de Espejo Público no estaban para nada de acuerdo. Tanto es así que, cuando les pidió a las autoridades más rapidez a la hora de actuar, el periodista Iñako Díaz-Guerra no pudo evitar compartir su opinión personal:

“La ley está hecha con buena fe, está hecha con la fe de proteger a gente […]Los desahucios fueron un 0,05%, 15 mil denuncias. 0,05% del total de viviendas”. Con estas palabras, el comunicador quiso dejar claro que, aunque es verdad que el problema existe, es “minoritario”.

No obstante, lejos de dejarse convencer por estos argumentos, Toni Cantó dejó claro que no hay que menospreciar este problema porque estadísticamente sea pequeño. “No podemos convertir un drama personal, que lo es, en una alarma social, que no lo es”, le rebatió Díaz-Guerra.

“Entonces, las minorías no tienen derechos”, aseguró el actor y colaborador de Espejo Público. “Es que a veces defendéis unas minorías, pero otras no las defendéis”, añadió a continuación.

Tras un cruce de argumentos, Gonzalo Miró no se lo pensó dos veces a la hora de unirse a Iñako Díaz-Guerra contra Toni Cantó. Tanto es así que no dudó en cuestionar la postura del actor y expolítico.

“El Estado tiene que agilizar la diferencia entre los okupas jetas y los mal llamados okupas, que son gente vulnerable”, aseguró ante el resto de sus compañeros de Espejo Público.

Además, Gonzalo Miró aprovechó la ocasión para mandar un mensaje tranquilizador a todos los ciudadanos de Boadilla del Monte que actualmente están muy preocupados por si les okupan su vivienda habitual.