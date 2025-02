Nadie esperaba lo que Gonzalo Miró ha hecho en 'Espejo Público': 'No me parece normal'

Los televidentes se han quedado sin palabras tras ver lo último que ha hecho Gonzalo Miró en el plató de Espejo Público. El colaborador de televisión no se lo ha pensado dos veces a la hora de ponerse en contra del juez encargado del Caso Errejón: “No me parece normal”.

Esta mañana, Susanna Griso y sus compañeros han dedicado parte de su emisión a comentar la actitud que muestra el juez Clemente en cada uno de sus juicios.

Tanto es así que se ha puesto sobre la mesa un importante debate: el tono que utiliza con los acusados y testigos, entre los que se encuentra la futbolista Jenni Hermoso. En este momento, y mientras estaban analizando la intervención de la deportista en el juicio por el Caso Rubiales, ha salido a la palestra el nombre del juez Adolfo Carretero.

En los últimos días, el magistrado ha sido duramente criticado en redes y programas de televisión por la postura que adoptó con Elisa Mouliaá durante el juicio del Caso Errejón.

En este momento, Gonzalo Miró ha decidido romper su silencio en el plató de Espejo Público para desvelar qué es lo que piensa sobre la actitud del juez. El colaborador considera que, con sus palabras y la forma que tiene de interrogar, parece que intentaba acorralar a la denunciante.

Sin embargo, y pese a que Beatriz de Vicente de Castro no estaba de acuerdo con él, el periodista ha dejado muy claro que a él “esto no le parece normal”.

Gonzalo Miró sorprende a la audiencia de Espejo Público con su tajante opinión

Durante el debate relacionado con el juez Clemente, ha salido a relucir el nombre de la actriz Elisa Mouliaá. Y es que, hace unos días, su intervención en el juicio del Caso Errejón fue muy comentada por la dureza que el magistrado Adolfo Carretero mostró con ella.

Por ese motivo, ahora Gonzalo Miró no ha querido dejar pasar la ocasión para posicionarse al lado de la denunciante. Tanto es así que no ha dudado en cuestionar el trato que el juez tuvo con ella aquel día.

Sin embargo, su compañera especializada en la materia ha querido hacer una importante matización sobre las actuaciones del juez Clemente y del juez Adolfo Carretero:

“Es que el juez de Rubiales está juzgando y el otro está investigando, no nos equivoquemos. Un juez instructor indaga, busca y pone en duda… En cambio, el señor que dirige un plenario simplemente organiza el debate de las partes”.

No obstante, todo apunta a que sus explicaciones no han sido suficientes, ya que muchos han destacado el tono de voz con el que le habló a la actriz Elisa Mouliaá. Pero lejos de entender a sus compañeros, la tertuliana ha seguido defendiendo al magistrado, argumentando que su reacción fue normal.

En este momento, Gonzalo Miró ha asegurado con rotundidad que “la gente que no estamos acostumbrados a ver estas cosas” también “puede valorar si le parece un tema adecuado o no”.

“A ti te parecerá muy normal, has visto cosas muy salvajes, pero yo lo veo y digo: «A mí esto no me parece normal»”, ha añadido el colaborador de Espejo Público.