Tensión en 'Espejo Público' por lo sucedido con Gonzalo Miró: 'Yo soy una rata'

Gonzalo Miró es uno de los colaboradores de Espejo Público. Y habitualmente nos tiene acostumbrados a vivir momentos de cierto conflicto con sus compañeros por cuestiones políticas. Sin embargo, hoy ha protagonizado un instante de gran tensión con un entrevistado.

En concreto, ha chocado con el futbolista Javi Poves, que se ha declarado abiertamente terraplanista. Tanto es así que Gonzalo se ha ofendido con el comentario que aquel le ha realizado y se lo ha echado en cara. Le ha espetado: “Me has dicho que soy una rata de laboratorio”.

El encontronazo entre Gonzalo Miró y Javi Poves en Espejo Público

Espejo Público, presentado por Susanna Griso, aborda en su primera parte del programa temas políticos y sociales. Y esto ha llevado a que hoy haya puesto sobre la mesa las declaraciones públicas del deportista Javi Poves. Este ha dejado de manifiesto que nos están engañando porque la Tierra es plana, de ahí que ha expuesto que los ciudadanos estamos sometidos y que nos manipulan.

Ante este comentario, Gonzalo Miró no ha podido quedarse callado. Ha expuesto: “¿Qué mentira es hacerle creer a la gente que la Tierra es esférica cuando es plana? ¿Qué gana alguien?”.

El entrevistado le ha acusado de no enterarse de nada, provocando un momento de gran tensión. Y el colaborador le ha respondido: “Sí, no lo entiendo. Tú me has dicho que soy una rata de laboratorio, nada más”.

A lo que Poves ha reaccionado diciendo: “Si me hubieras escuchado, habrías oído que esas ratas de laboratorio intentan salir cuando las están maltratando. A lo mejor consideras que vives en un mundo maravilloso, pero yo creo que es un mundo criminal”.

Estas palabras han avivado aún más la tensión en el plató. Sí, ha dejado a los demás colaboradores sorprendidos por la contundencia del intercambio verbal.

Y ahí no ha quedado todo, pues, entre ironías del equipo de Espejo Público, Javi ha seguido exponiendo su punto de vista. Ha manifestado: “Para ir al borde de la Tierra tienes que ir a la Antártida ¿Sabes que hay muchos tratados internacionales de no tránsito a la Antártida? Déjame ir a verlo, pero no me dejan”.

“Por otro lado, da la casualidad de que estáis hablando con una persona que ha vivido en los cinco continentes. Me dejan ir a todas las partes del mundo, pero no con los pingüinitos”.

Más controvertidas opiniones de Javi Poves

Javi Poves, además de sus teorías sobre la forma de la Tierra, ha expresado otras opiniones que han generado desconcierto en Gonzalo Miró y entre los demás presentes. Así, ha afirmado que es imposible que el hombre haya llegado a la luna y que las misiones espaciales son una farsa.

Sus palabras exactas al respecto han sido estas: “Es imposible que el hombre haya ido a la luna. Pongámonos en qué han ido, pero ¿cómo volvieron?”.

“Que haya 12 personas que digan que han ido al espacio, no determina que eso sea verdad. Yo tengo infinitamente más capacidad a nivel técnico que gente de hace tres siglos, como Galileo”.

Gonzalo Miró, conocido por su carácter firme y directo, no ha dudado en confrontar las afirmaciones de Poves. Su actitud ha reflejado el escepticismo y la preocupación por la difusión de teorías sin base científica. Este enfrentamiento ha puesto de manifiesto la importancia de abordar críticamente las informaciones que circulan en los medios y en las redes sociales.