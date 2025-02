Isa Pantoja, muy feliz, da la última hora sobre su hijo con Asraf Beno: 'Estoy…'

Isa Pantoja no puede ocultar su felicidad. La hija de Isabel Pantoja ha compartido con sus seguidores la última hora sobre su embarazo. Y es que Isa Pantoja no puede ocultar que está viviendo una gran etapa ahora que está embarazada de Asraf Beno, aunque también ha confesado que: "Estoy pensando en la feria".

Con un vídeo publicado en sus redes sociales, ha querido bromear sobre los alimentos que le ha prohibido su ginecóloga.

“El pan fuera, el embutido fuera, el queso fuera, el vino fuera, los chupitos fuera. Me dice: ‘Ahora te voy a decir los alimentos buenos’. Digo: no quedan, me has quitado la ilusión de vivir”, se escucha en el audio que ha utilizado Isa Pantoja en su publicación.

Isa Pantoja habla sobre cómo lleva el embarazo de su hijo con Asraf Beno

A pesar de las restricciones, la influencer ha asegurado que ya se ha acostumbrado. “Lo llevo bien. Lo que más echo de menos es el sushi”, ha confesado.

Una pequeña privación que no empaña la felicidad que siente en este momento tan especial. Pero Isa Pantoja también mira hacia el futuro con entusiasmo.

“Pero la feria no. Ya estoy pensando en junio, que es la feria del Puerto”, ha revelado con ilusión. Su deseo es que para entonces ya haya dado a luz y pueda disfrutar plenamente junto a su nuevo bebé en brazos.

Sus seguidores han reaccionado con muestras de cariño y buenos deseos. Isa, que atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, sigue compartiendo con su comunidad cada paso de esta bonita etapa. Sin duda, la llegada de su hijo con Asraf Beno es uno de los acontecimientos más esperados para ella y su familia.

Asraf Beno es el pilar fundamental de Isa Pantoja

Isa Pantoja también ha querido resaltar lo importante que ha sido el apoyo de Asraf Beno durante su embarazo. La pareja, que lleva varios años de relación, está viviendo esta experiencia con gran entusiasmo y unión.

Además, Isa Pantoja ha aprovechado su paso por televisión para recordar cómo está viviendo su embarazo. En su programa ha desvelado en varias ocasiones que está siendo una etapa muy feliz para ella y Asraf Beno. Entre las anécdotas que ha contado, ha revelado que está disfrutando mucho de los momentos de tranquilidad y de preparación para la llegada del bebé.

Con el paso de las semanas, Isa Pantoja sigue compartiendo detalles de esta nueva etapa con sus seguidores. A medida que se acerca el momento del nacimiento, su entusiasmo y alegría son cada vez más evidentes. No cabe duda de que esta experiencia está siendo inolvidable para ella y su familia.