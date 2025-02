Anuncio oficial de Asraf Beno en pleno embarazo de Isa Pantoja: 'He venido a…'

Asraf Beno e Isa Pantoja están viviendo uno de los mejores momentos de su vida. La pareja espera con ilusión la llegada de su primer hijo en común. La felicidad es evidente, pero también las preocupaciones, por eso Asraf Beno ha decidido ir a hacerse unos retoques tras confesar que: "He venido a hacerme unos empastes".

Asraf ha querido compartir con sus seguidores una noticia de última hora. A través de sus redes sociales, ha anunciado que se encontraba en la consulta de su dentista.

"Hay que hacer unos arreglitos", ha confesado en un vídeo desde el sillón del especialista.

Anuncio de Asraf Beno en pleno embarazo de Isa Pantoja

El joven ha explicado el motivo de su visita. "He venido a hacerme unos empastes porque la verdad es que uno de ellos tenía bastante sensibilidad y me estaba molestando bastante", ha relatado.

No ha ocultado su incomodidad ante el tratamiento. "A mí no me gusta nada que se me queden dormidos los labios y la boca, pero hay que hacerlo", ha añadido con resignación.

La situación también ha afectado a Isa Pantoja. La joven, consciente de la importancia de la salud dental, ha tomado una decisión.

Isa Pantoja también se preocupa por su salud tras la última hora de Asraf Beno

"Y si quiero algo dulce, a preparar unos donuts saludables", ha expresado en sus redes. Junto a sus palabras, ha compartido una imagen en la que aparece cocinando unos donuts bajos en azúcar. La pareja está más unida que nunca y prioriza su bienestar, ahora que esperan con ansias la llegada de su bebé, han decidido cuidar cada detalle de su vida juntos.

El embarazo de Isa Pantoja ha marcado un antes y un después en su estilo de vida. La alimentación, la salud y el bienestar son sus principales preocupaciones.

Asraf Beno e Isa Pantoja siguen compartiendo con sus seguidores cada paso de esta emocionante etapa. Sus redes sociales se han convertido en un reflejo de su felicidad. Mientras se preparan para la llegada del pequeño, demuestran que la salud siempre es lo primero.

Isa, por su parte, se ha centrado en la alimentación y el bienestar emocional. "Es una etapa única y quiero disfrutarla al máximo", ha dicho emocionada.

Tanto Isa como Asraf han recibido múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. La pareja agradece el cariño y continúa mostrando su día a día con ilusión.