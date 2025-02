Isa Pantoja, molt feliç, dona l'última hora sobre el seu fill amb Asraf Beno: 'Estic…'

Isa Pantoja no pot amagar la seva felicitat. La filla d'Isabel Pantoja ha compartit amb els seus seguidors l'última hora sobre el seu embaràs. I és que Isa Pantoja no pot amagar que viu una gran etapa ara que està embarassada d'Asraf Beno, encara que també ha confessat que: "Estic pensant en la fira".

Amb un vídeo publicat a les seves xarxes socials, ha volgut fer broma sobre els aliments que li ha prohibit la seva ginecòloga.

"El pa fora, l'embotit fora, el formatge fora, el vi fora, els didalets fora. Em diu: 'Ara et diré els aliments bons'. Dic: no en queden, m'has tret la il·lusió de viure", se sent a l'àudio que ha utilitzat Isa Pantoja en la seva publicació.

Isa Pantoja parla sobre com porta l'embaràs del seu fill amb Asraf Beno

Malgrat les restriccions, la influencer ha assegurat que ja s'hi ha acostumat. "Ho porto bé. El que més trobo a faltar és el sushi", ha confessat.

Una petita privació que no enterboleix la felicitat que sent en aquest moment tan especial. Però Isa Pantoja també mira cap al futur amb entusiasme.

"Però la fira no. Ja estic pensant en juny, que és la fira del Port", ha revelat amb il·lusió. El seu desig és que per aleshores ja hagi donat a llum i pugui gaudir plenament juntament amb el seu nou nadó en braços.

Els seus seguidors han reaccionat amb mostres d'afecte i bons desitjos. Isa, que travessa un dels moments més dolços de la seva vida, continua compartint amb la seva comunitat cada pas d'aquesta bonica etapa. Sens dubte, l'arribada del seu fill amb Asraf Beno és un dels esdeveniments més esperats per a ella i la seva família.

Asraf Beno és el pilar fonamental d'Isa Pantoja

Isa Pantoja també ha volgut ressaltar com d'important ha estat el suport d'Asraf Beno durant el seu embaràs. La parella, que porta diversos anys de relació, viu aquesta experiència amb gran entusiasme i unió.

A més, Isa Pantoja ha aprofitat el seu pas per televisió per recordar com viu el seu embaràs. En el seu programa ha desvelat en diverses ocasions que és una etapa molt feliç per a ella i Asraf Beno. Entre les anècdotes que ha explicat, ha revelat que està gaudint molt dels moments de tranquil·litat i de preparació per a l'arribada del nadó.

Amb el pas de les setmanes, Isa Pantoja continua compartint detalls d'aquesta nova etapa amb els seus seguidors. A mesura que s'acosta el moment del naixement, el seu entusiasme i alegria són cada vegada més evidents. No hi ha dubte que aquesta experiència és inoblidable per a ella i la seva família.