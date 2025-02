Isa Pantoja desvela por fin si Anabel Pantoja se ha quedado sin trabajo: 'Seguro que…'

Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitiera el comunicado sobre la investigación por supuesto maltrato infantil, la vida de Anabel Pantoja ha dado un giro totalmente inesperado. La pareja, que había tenido a su hija Alma durante 18 días ingresada en el hospital, está en el centro de la polémica. Hoy, Isa Pantoja ha desvelado por fin en Vamos a ver si Anabel Pantoja ha perdido su trabajo tras confesar: "Seguro que está preocupada".

Durante todos estos días, Anabel y David se habían mantenido al margen. No habían hablado con los medios, pero hace unas horas, ambos han cambiado de opinión. Han explicado ante los micrófonos que su vida debe seguir hacia delante y que necesitan comenzar a hacer vida normal.

De hecho, la influencer se había refugiado en casa. No había salido de allí para intentar que todo se tranquilizara. Pero esa estrategia no estaba funcionando.

Isa Pantoja destapa si Anabel Pantoja se ha quedado sin trabajo

Ha sido Isa Pantoja, prima de la empresaria de joyas, la que ha contado en Vamos a ver cómo se encuentra Anabel Pantoja y cómo está afrontando todas las críticas. "Le aconsejamos que no vea la televisión y que se olvide de eso, que otras personas lo vean por ella y tome nota de todo. Pero las redes sociales son su trabajo y tiene que estar pendiente", ha comenzado diciendo Isa.

"En la televisión se está teniendo respeto, pero en las redes sociales no, se la juzga y se la señala mucho, esto le afecta porque le aparece en su móvil. Es muy fácil juzgar, pero uno no puede actuar como el otro quisiera. Pasará el tiempo y volverá a recuperar su vida normal", ha añadido.

"No me lo ha dicho, pero seguro que está preocupada por el trabajo, no está subiendo publicidad porque no tiene sentido. Esto que ha pasado puede traer algo bueno o malo, supongo que estará preocupada en ese sentido. Todo lo que se dice te repercute en las redes sociales", ha asegurado Isa sobre su prima.

Sobre cómo está Anabel, todos saben que no pasa por el mejor momento, pero intentan suavizar las cosas. "Hablo con ella todo el rato porque estoy muy pendiente, hablamos más que antes, la he notado más cercana. Nuestra relación va a mejor", ha explicado Isa en el programa de las mañanas de Telecinco.

Isa Pantoja habla sobre la relación de Anabel Pantoja con su madre

Isa Pantoja también ha comentado lo que le han parecido las imágenes del abrazo con Merchi: "El abrazo es súper bonito. Merchi se ha tenido que quedar y se ha quedado para apoyar a su hija. Tenemos 10 años de diferencia, sé que siempre ha sido una relación buena, pero ahora más desde que es mamá"

"Se está apoyando mucho en ella. En ella encuentra la fuerza", ha contado Isa, añadiendo que su prima está bien "dentro de lo que cabe", ha zanjado Isa Pantoja.

Sin duda, unas palabras con las que la colaboradora no ha querido mojarse más porque para todos está siendo un momento muy complicado. Parece ser que Isa Pantoja ha desvelado que Anabel Pantoja no se ha quedado sin trabajo. Sigue inmersa en las redes sociales, a pesar de que este tema le pueda afectar personalmente.