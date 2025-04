Increíble lo que ha pasado con Montoya y Damián en 'Supervivientes': 'Me dijiste...'

Un mes después de su estreno, Supervivientes está dejando a la vista las emociones de los participantes del reality. También los desencuentros como el producido entre Montoya y Damián hace unos días. "Me dijiste que la única prueba que había ganado era la de correr por la playa", expresó el andaluz sin ocultar su rabia a su compañero de reality.

Un hecho sucedido el pasado domingo que provocó que la tensión estallara. Pelayo y Damián tomaron la determinación de no repartir con sus compañeros la pizza que habían recibido tras vencer en el juego de recompensa.

Entonces el diseñador asturiano echó en cara a Montoya que no hubiera sido capaz de coger ningún pez. Una frase que días después volvió a recordar el ex de Anita Williams.

Montoya y Damián vuelven a dejar a la vista sus diferencias en Supervivientes

Pelayo, por su parte, quiso matizar sus palabras: "Cuando vamos a pescar, entiendo que todos vamos a una y que la recaudación es para todos. Solo dije que cuando pesco no hay duda de que es para todos, no había malas intenciones", aseguró.

Pero entonces Montoya recordó lo que Damián le había dicho en referencia a su famosa carrera en La isla de las tentaciones. "Decía que si quería comer, que ganara las pruebas", añadía contra el campeón olímpico.

Indignado con el gesto que habían tenido los ganadores de la prueba, el sevillano sentenció. "Cuando vamos a pescar, entiendo que todos vamos a una y que la recaudación es para todos", dejó claro al resto.

Carmen Alcayde no tardó en mostrar que estaba de acuerdo con las palabras que había escuchado de boca de su compañero. Aun así, aclaró una de las frases que había dicho: "No quise decir que eras mala persona, quiero retirarlo porque no lo pienso", concluía sin que alcanzaran finalmente un entendimiento.

Lo cierto es que la decisión de Damián y Pelayo de no compartir la recompensa provocó un gran revuelo. Montoya fue el primero en saltar: "Me está hablando todas las noches de los valores y ahora ha quedado retratado", dejaba caer.

Montoya se sintió ofendido cuando le recordaron su carrera en La isla de las tentaciones

Justo después fue Carmen Alcayde quien expresó lo que pensaba sobre lo ocurrido. La valenciana, pese a conocer que las instrucciones eran claras y podían o no compartir, estalló sin poder contener la rabia. "Para mí ha sido vergonzoso, me ha parecido de un egoísmo tan bestia".

Cabe recordar que Montoya se convirtió en el centro del foco mediático tras su paso por La isla de las tentaciones. Sin embargo, durante su participación en Supervivientes no está recibiendo los mismos elogios.

Tanto es así que Mediaset ha querido conocer cuál es la opinión de rostros más populares de la casa sobre el concurso que está haciendo el de Utrera hasta el momento. "Lo veo que no sabe para donde tirar, como un pollo sin cabeza", dijo sobre él Alexia Rivas. Una opinión que contrasta con la de Jorge Javier Vázquez, quien ha destacado de Montoya que ''le ganó desde el primer momento''.