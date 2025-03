Este es el comentario de Antonio Montero sobre Pelayo Díaz que ha desatado la polémica

El plató de TardeAR ha vivido un momento tenso tras el comentario de Antonio Montero sobre Pelayo Díaz. En el programa se ha hablado sobre la participación de Pelayo en Supervivientes. El estilista ha demostrado que está siendo un buen concursante y su evolución ha generado interés entre los colaboradores y la audiencia.

Durante la emisión, la madre de Pelayo, Elena, ha intervenido en directo. Ha comentado sobre su hijo y sobre las declaraciones de Andy McDougall, exmarido de Pelayo.

Andy ha asegurado que Pelayo quería ser padre con el dinero que ganase en Supervivientes. Estas palabras han generado un gran debate en el programa.

Antonio Montero habla sobre el concurso de Pelayo Díaz en pleno directo

Elena ha querido aclarar la situación: "Supervivientes no es igual a hijo. A mí no me dice en qué se gasta su dinero. A mí me parece que ahí Andy no estuvo acertado", ha dicho con firmeza.

Verónica Dulanto, presentadora del formato televisivo, ha intervenido para preguntar: "Lo que tú crees es que Andy no tuvo que hablar sobre ese tema con los medios, ¿no?". Elena ha respondido sin dudar: "Sí. Cuando una pareja heterosexual dice que quiere ser padre no se monta este revuelo".

En ese momento, Antonio Montero ha tomado la palabra. "Condicionar tener un hijo a ganar un premio de un concurso está muy mal", ha afirmado en directo. Sus palabras han provocado un fuerte revuelo en el plató.

Elena no ha podido evitar reaccionar. "Montero, no vayas al aplauso fácil porque no, eso no es así", ha contestado visiblemente molesta.

Antonio Montero desata la polémica en plató tras su confesión sobre Pelayo Díaz

El comentario de Montero ha generado un intenso debate entre los colaboradores. Algunos han apoyado su punto de vista aunque otros han considerado que ha sido un comentario desafortunado. La madre de Pelayo ha defendido la libertad de su hijo para tomar sus propias decisiones.

El momento ha sido uno de los más comentados en redes sociales. Muchos usuarios han debatido sobre el papel de los medios en este tipo de informaciones. También se ha abierto el debate sobre la presión mediática que sufren los personajes públicos en relación con su vida privada.

Lo ocurrido en TardeAR ha demostrado una vez más cómo ciertos temas generan controversia. La participación de Pelayo en Supervivientes sigue dando mucho de qué hablar. Su posible paternidad se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento.