Impacto en 'GH Dúo' por lo que ha sucedido entre Carmen Borrego y Carlos Sobera

La gala de hoy de GH Dúo ha estado llena de sorpresas. Carlos Sobera, presentador del espacio televisivo, lo ha confirmado desde el inicio. Aunque lo que más ha impactado ha sido la inesperada confesión que ha hecho Carmen Borrego tras decir que: "No me he puesto el pinganillo".

“Hoy habrá doble expulsión, dos de los finalistas tendrán que abandonar el concurso y llorar las penas en sus casas. Solo cuatro llegarán a la gran final”, ha confesado Sobera en directo.

El anuncio ha generado tensión entre los concursantes y la audiencia ha estado expectante. La noche ha prometido emociones fuertes. Sin embargo, el momento más impactante ha sido protagonizado por Carmen Borrego.

Carmen Borrego impacta a la audiencia tras su confesión a Carlos Sobera en GH Dúo

Carlos Sobera ha conectado con Carmen Borrego, madre de José María Almoguera. Ella ha estado en su casa viendo la gala. El presentador le ha preguntado cómo veía a su hijo en el concurso.

Sin embargo, no ha obtenido respuesta. Un silencio incómodo ha invadido el plató. La audiencia se ha mostrado sorprendida.

Carlos ha insistido y Carmen Borrego seguía sin contestar. Los espectadores han comenzado a especular. ¿Estaba emocionada? ¿No quería hablar? Entonces, de repente, Carmen ha reaccionado.

“Espera, que no me he puesto el pinganillo”, ha dicho entre risas. La confusión se ha resuelto rápidamente, Carmen Borrego simplemente no podía escuchar al presentador. Un error técnico ha provocado este desconcertante momento, Carlos Sobera ha sonreído y la tensión se ha disipado.

Carmen Borrego se abre con Carlos Sobera en GH Dúo

Una vez solucionado el problema, Carmen ha hablado: “Esta noche para mí es complicada. Por un lado, quiero que llegue al martes, pero por otro lado, estoy como loca por verlo”, ha confesado. Sus palabras han reflejado la dualidad de su sentimiento.

Por un lado, ha deseado que su hijo llegara a la final. Por otro, la posibilidad de reencontrarse con él esta misma noche también le ha ilusionado.

Carmen Borrego ha asegurado que, pase lo que pase, se alegrará. Si José María es expulsado, lo verá pronto y si sigue en la casa, significará que está un paso más cerca de ganar. “Todo será positivo”, ha concluido.

La audiencia ha reaccionado con cariño debido a que el momento ha dejado risas y emoción. La gala ha continuado con la esperada doble expulsión. GH Dúo ha vuelto a demostrar que nunca deja de sorprender.