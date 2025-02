Tensión en 'GH Dúo' por lo que Carmen Borrego ha dicho sobre José María Almoguera

La gala del pasado martes de GH Dúo fue, como poco, intensa. El nombre del último salvado se desveló en directo, y ha sido José María Almoguera quien ha conseguido el apoyo del público. Aunque el momento que más llamó la atención de los espectadores fue cuando Carmen Borrego levantó tensión en plató para defender a José María Almoguera.

El hijo de Carmen Borrego recibió la noticia con sorpresa. No esperaba ser el elegido, pero la audiencia volvió a confiar en él para que continúe en la casa de Guadalix de la Sierra. Su alegría era evidente, aunque fuera del concurso la reacción ha sido distinta.

En el plató, la tensión subió de nivel. Carmen Borrego y Alexia Rivas protagonizaron un enfrentamiento que dejó claro que su relación es inexistente.

Carmen Borrego protagoniza en GH Dúo un momento de tensión por defender a José María Almoguera

El origen del conflicto ha sido la opinión de Alexia sobre José María Almoguera. La colaboradora cuestionó el papel que está desempeñando en el reality. Carmen Borrego, como es habitual, ha salido en defensa de su hijo, pero su respuesta generó un gran revuelo.

El momento más tenso de la noche llegó cuando se filtró por el sonido una frase de Carmen Borrego que los seguidores del concurso interpretaron como una amenaza a Alexia Rivas. Ion Aramendi trataba de continuar con la gala desde el plató, pero el cruce de palabras entre las dos colaboradoras se convirtió en el centro de la atención.

Todo comenzaba con la opinión de Alexia sobre la relación entre Álex Ghita y Maica. Mientras una de ellas ve sinceridad en ese acercamiento, la otra lo considera una estrategia para llegar a la final. El ambiente ya estaba caldeado cuando Alexia lanzó un comentario que hizo estallar a Carmen Borrego: "Yo veo más pasión en Álex por Maica que en José María por María".

La respuesta de Carmen fue inmediata. Con el dedo acusador, le ha advertido: "Cuando siempre se va a por la misma persona, pierdes la credibilidad. ¡Ten cuidado, compañera! ¡Ten cuidado!".

Carmen Borrego apoya a José María Almoguera en GH Dúo

Alexia no se quedó callada: "Tienes más credibilidad tú, que es tu hijo. ¿A quién vas a defender? Pues a tu hijo. A ver la credibilidad que vas a tener tú", ha respondido con dureza.

El cruce de acusaciones continuó cuando se debatía quién debía ser el salvado de la noche. Alexia insistió en que le hubiera gustado que Miguel Frigenti siguiera en el concurso. "Creo que va a estar, muy a mi pesar, José María", comentó, y no se equivocaba.

Carmen Borrego, visiblemente molesta, reaccionó de inmediato: "No voy a contestar a ese bando, porque puede estar José o no, pero tampoco hace falta faltar al respeto", reprochó. Alexia, tajante, cerró el debate: "Carmen, respeta mi opinión, vengo a colaborar y a dar mi opinión. Si no te gusta, no la escuches, pero es mi opinión".

El enfrentamiento entre ambas marcó la gala del martes. La tensión fue máxima. Esperemos que en el programa de esta noche Carmen Borrego se muestre un poco más relajada a la hora de defender a José María Almoguera.